Raquel Souto, de la Gasbi, mejor comunicadora autonómica de residentes de primer año de Oftalmología

La residente de primer año del Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi), Raquel Souto, ha conseguido el primer premio a Mejor comunicación de residentes en la 33ª Jornada Anual de la Sociedad Oftalmológica de Castilla y León (Sofcale). ‘’Estoy muy contenta por el reconocimiento, ya que he invertido mucho tiempo y esfuerzo’’, asegura encantada.

La reunión de este año se ha celebrado el pasado jueves 6 de noviembre en Segovia, con la superficie ocular en la edad pediátrica como tema central del evento. Por esta razón, la presentación de Souto ha versado sobre la celulitis preseptal en la infancia, una infección común que produce enrojecimiento e hinchazón en el párpado y que es necesario que sea diagnosticada adecuadamente. ‘’He disfrutado mucho de todo el evento y también de exponer mi trabajo. Me he sentido muy acogida por todos y ha sido una experiencia muy especial para mí’’, comenta Souto.

‘’Me gustaría dar las gracias a los oftalmólogos de mi hospital que me han apoyado y ayudado a lo largo de todo el proceso’’, dice agradecida. Los residentes de primer año representaron a los hospitales de la Comunidad con una exposición de seis minutos de duración. Al finalizar, los responsables de la docencia de cada hospital votaron a un residente que no fuese de su propio centro, donde la oftalmóloga de la Gasbi resultó ganadora.

El premio Emilio Hernández Velasco otorga una inscripción en el curso de iniciación a la Oftalmología Castroviejo, que se celebrará el próximo febrero en Madrid y que tiene como objetivo proporcionar una formación sólida a futuros especialistas en esta rama de la medicina. ‘’Poder ir a este curso es algo que me hace especial ilusión desde que empecé la residencia. Espero poder seguir acudiendo a muchos otros cursos y congresos como este y seguir aprendiendo cosas nuevas en cada uno de ellos. Desde luego que este lo recordaré siempre’’, finaliza la futura oftalmóloga.