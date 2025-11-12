Las Médulas serán un espejo del resurgir patrimonial en el mundo

El grave incendio forestal declarado en Yeres el pasado 9 de agosto cambió para siempre el Espacio Natural y Cultural de Las Médulas. El emblema turístico del Bierzo, Patrimonio de la Humanidad, ardió durante días ante la impotencia de todos. Se consumieron el paisaje y una parte del alma de este lugar y sus gentes, pero aquello también marcó el inicio de una nueva era en lo que la gestión y compromiso institucional se refiere. La respuesta fue inmediata y los anuncios de inversiones para volver cuanto antes al punto de origen no tardaron en llegar. La Junta de Castilla y León consignó casi dos millones y medio de euros en diferentes actuaciones enmarcadas en un plan de recuperación y acaba de anunciar un aumento de esa consignación —600.000 euros más en una subvención directa para el Ayuntamiento de Borrenes— con la idea de hacer de Las Médulas «un ejemplo internacional» en lo que a recuperación del patrimonio se refiere.

Así lo informó, ayer, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, en su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda para desgranar los presupuestos de su área para 2026; donde también ha afirmado que Las Médulas «estarán como estaban» para «mucho antes del final de año» y una vez se alcance ese punto, será momento de dar «un paso adelante» definitivo en el impulso del Monumento Natural.

La idea con la que trabaja Santonja es la de establecer un nuevo modelo de proyección de Las Médulas tras el incendio, con el fin de «restaurar lo perdido y construir un discurso renovado» que haga de este espacio no solo un paradigma de la recuperación del patrimonio tras la devastación, sino también un adalid de «cohesión territorial y dinamización económica desde el patrimonio cultural».

El incendio que quemó una buena parte del Espacio Natural y Cultural de Las Médulas afectó a miles de hectáreas de terreno, incluidos numerosos sotos y de castaños, y ardieron viviendas y propiedades particulares y también infraestructuras turísticas, como el Aula Arqueológica y el Mirador de Orellán. Este último, fue reabierto hace varias semanas tras unas obras de recuperación acometidas de urgencia. Una situación nunca antes vivida que llevó a Carucedo a solicitar la declaración de zona catastrófica al municipio. Además, en este plan de recuperación del patrimonio cultural y natural diseñado por la Consejería de Cultura, a través también de la Fundación Las Médulas, se han involucrado diferentes instituciones y el Grupo de Asesoría de Desastres y Emergencias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).