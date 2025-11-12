La plataforma Respeto en el Bierzo se suma la movilización en León del día 23 de noviembre

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Bajo el lema “Por el respeto. Por nuestra tierra, nuestros montes, nuestros pueblos, por nuestra gente”, la plataforma Respeto —formada en 2024 por CCOO, PSOE, Podemos, IU y diversas asociaciones sanitarias y ecologistas— hace un llamamiento a la sociedad berciana para participar en la manifestación que se celebrará en León el domingo 23 de noviembre a las doce de la mañana.

A través de esta movilización se pretende “reaccionar contra las políticas excluyentes de la Junta de Castilla y León”, tal y como precisó el secretario comarcal de CCOO, Roberto Echegaray. Además, insistió en que esta concentración se convoca contra “la nefasta gestión de las políticas de la Junta de Castilla y León respecto a los incendios que asolaron la provincia y, más concretamente, la comarca berciana”.

Por su parte, Lorena González, de Podemos Ponferrada, remarcó que esta manifestación tiene como objetivo denunciar la “política criminalizadora y privatizadora” de la Junta en relación con la “catástrofe” de los incendios del pasado verano, en los que “se perdieron tres vidas humanas” y afectó tanto a miles de animales y árboles que "formaban parte de nuestro paisaje".

En la misma línea, tanto desde el PSOE como desde IU destacaron la importancia de esta concentración, que partirá desde la Plaza de San Marcos y culminará en la Plaza de la Regla de León, como muestra de rechazo a la “incompetencia” de los gestores del Ejecutivo autonómico.

Para facilitar la asistencia ciudadana, se pondrán a disposición de todas las personas interesadas autobuses gratuitos que saldrán desde la estación de Ponferrada.