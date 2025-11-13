Bembibre transformará el excedente de su Comunidad Energética Local en hidrógeno renovable

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Bembibre es uno de los socios del proyecto Sharedh2-Sudoe, una iniciativa europea que en el periodo comprendido entre 2024 y 2026 prueba el hidrógeno renovable como solución de almacenamiento energético en comunidades energéticas locales. El municipio del Bierzo Alto va a desarrollar una actuación piloto en esta demarcación que permitirá la transformación del excedente sobrante de la Comunidad Energética Local en hidrógeno renovable, para su aprovechamiento en agricultura y pequeños usos de movilidad personal.

“Con este proyecto buscamos aprovechar los excedentes energéticos de las comunidades energéticas para producir hidrógeno verde, que se utilizaría fundamentalmente en las zonas rurales”, explicó el concejal de Obras, Urbanismo y Promoción Industrial de Bembibre, Andrés Álvarez.

El proyecto Sharedh2-Sudoe guarda una relación directa con la Comunidad Energética Local Bembibre Sostenible, que recientemente ha recibido una subvención del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico por importe de 260.822 euros. La comunidad energética, que está capitaneada por el Ayuntamiento de Bembibre, dotará a cinco instalaciones municipales de infraestructuras solares para el abastecimiento energético público y privado.

Pero, en caso de existir un excedente energético, el volcado a la red no implicará beneficio económico alguno para el Ayuntamiento, por lo que se abre esta vía de aprovechamiento energético para producir hidrógeno renovable. En un primer momento (y siendo un proyecto piloto) para pequeños usos en previsión de que pueda extenderse a una escala mucho más grande.

“Esto significa que situaríamos a nuestro Ayuntamiento en primera línea para avanzar en el conocimiento técnico y científico de un hidrógeno verde, que ya es el futuro inmediato de lo que va a ser el almacenamiento energético”.

La participación de Bembibre en el proyecto Sharedh2-Sudoe supone formar parte de una red europea de colaboración para atraer iniciativas, inversiones y formación en renovales e hidrógeno; ejecutar proyectos piloto; y ofrecer oportunidades económicas y de empleo en la demarcación.