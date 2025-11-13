La campaña de la castaña se cerrará con menos de la mitad de lo habitual, con tres millones de kilos

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

“Cada día que pasa somos más pesimistas. Se acerca el fin de la campaña y la recolección sigue bajando. Sabemos que estaremos por debajo de los cuatro millones de kilos, menos de la mitad de una campaña normal, y por desgracia rondaremos los tres millones. Creo que es la peor campaña que recuerdo”, manifestó Pablo Linares, de la Mesa del Castaño en El Bierzo, durante la inauguración de las Jornadas Técnicas de Biocastanea 2025, que se celebran hoy y mañana en el campus berciano.

Pablo Linares explicó que “ha sido un año muy malo”, tanto por la pérdida económica como por la desaparición de parte del patrimonio natural a causa de los incendios de agosto. Por ello, insistió en que esta edición de Biocastanea debe ser “un escaparate para tratar de resurgir, coger fuerzas y potenciar un sector tan importante para las áreas rurales”. También subrayó “las pérdidas incalculables”, cifradas en unas 500 hectáreas quemadas, un daño “altísimo” en zonas como Las Médulas y Oencia, que afecta gravemente a la economía local, al paisaje y al desarrollo rural.

Por su parte, la vicerrectora del Campus de Ponferrada de la Universidad de León, Pilar Marqués, destacó que estas jornadas sirven para poner en valor tanto el sector como la comarca del Bierzo. “El castaño, una vez más, nos da riqueza, nos ofrece oportunidades de conocimiento y es un recurso muy autóctono”, señaló. Asimismo, abogó por impulsar “entre todos” el fortalecimiento del sector.

En la misma línea, el vicepresidente de la Diputación para el Bierzo y alcalde de Corullón, Luis Alberto Arias, manifestó la importancia de aportar “nuestro granito de arena” desde las instituciones a este encuentro. Recordó la relevancia del castaño como “punta de lanza del desarrollo rural” y animó a participar en las jornadas “para adquirir conocimiento y trasladarlo a los municipios”.

Estas jornadas, que alcanzan su decimosexta edición, sirven como punto de encuentro para los principales expertos del sector. Presentarán investigaciones y resultados sobre el castaño, nuevos servicios para los castañicultores y estrategias de conservación, entre otros aspectos. Un total de 30 ponentes expondrán, en diferentes bloques temáticos, los últimos avances científicos y experiencias reales relacionadas con la castañicultura. Con Ardèche (Francia) como región invitada, los espacios de debate estarán dedicados a la recuperación del castaño tras incendios y plagas, abordando tanto los desafíos sanitarios del árbol como la conservación de su patrimonio monumental.

La apertura contó también con el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, la coordinadora de la Junta en el Bierzo, Rosana Velasco y el concejal de Medio Ambiente de Ponferrada, Carlos Fernández.