Aumento «exponencial» del uso de inyecciones para adelgazar

Las inyecciones se dispensan bajo receta médica del nutricionista o desde atención primaria.l. de la mata

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Uno de los interrogantes que se plantean a diario en la Gerencia de Atención Sanitaria del Bierzo (Gasbi) es cómo perder peso, y en el último año se ha popularizado de forma exponencial el uso de inyecciones para adelgazar en la comarca. Las ya conocidas Wegovy u Ozempic, basadas en semaglutida, así como los fármacos compuestos por tirzepatida, facilitan una reducción de peso que en ocasiones no se consigue únicamente con una dieta tradicional.

Según explica el médico del servicio de Endocrinología y Nutrición de la Gasbi, Diego Peteiro, se trata de medicamentos «muy efectivos», capaces de generar una pérdida del 16 al 20 % del peso corporal durante el primer año. No obstante, advierte que esta medicación —no financiada por el sistema público de salud y con un coste aproximado de 180 euros al mes en las dosis más bajas— no es la panacea.

De hecho, una vez se abandonan las inyecciones, si no se produce un cambio en los hábitos alimentarios y se complementa con actividad física, suele recuperarse gran parte del peso perdido, llegando incluso a recuperar «dos tercios del peso» si no se modifican las costumbres.

Peteiro indica que este tratamiento puede ser recomendable para personas con malos hábitos, ingesta excesiva o que utilizan la comida como vía para reducir la ansiedad.

También resulta útil en pacientes con un exceso de peso que les impide realizar ejercicio físico. En cualquier caso, subraya la necesidad de «resetear los hábitos», mejorar la dieta y adoptar un estilo de vida más saludable.

Asimismo, en pacientes con antecedentes cardiovasculares se ha observado una disminución del riesgo de sufrir eventos cardíacos tras el uso continuado de estos fármacos.

Las inyecciones adelgazantes generan efectos similares a las cirugías bariátricas restrictivas, como las bandas gástricas. Entre sus características destacan la sensación de saciedad y la disminución del apetito. Además, el medicamento ralentiza el vaciado gástrico, lo que prolonga la sensación de llenura.

El especialista explica que, gracias a las dosis semanales, el paciente suele dejar de experimentar el llamado food noise, es decir, pensamientos repetitivos e intrusivos sobre la comida que ocupan la mente durante todo el día.

Cabe destacar que la semaglutida actúa imitando a una hormona natural del organismo —el GLP-1— que regula el apetito y la glucosa, lo que explica su eficacia tanto en el control del peso como en la mejora metabólica.

Efectos secundarios

El endocrinólogo advierte también de los efectos secundarios, principalmente gastrointestinales: saciedad precoz, reflujo gastroesofágico, digestiones pesadas, diarreas, estreñimiento o flatulencias.

En casos menos frecuentes pueden aparecer cálculos en la vesícula o pancreatitis, aunque no existen evidencias significativas de una alta incidencia.

Por otra parte, Peteiro señala que el tratamiento con semaglutida se prescribe tanto desde atención primaria como desde especialidades, y su demanda ha aumentado notablemente debido a su eficacia, que puede llegar a producir la pérdida de hasta una quinta parte del peso inicial.

La Organización Mundial de la Salud recuerda que la obesidad es una enfermedad crónica que provoca una elevada morbilidad y mortalidad a nivel mundial.

Se trata de una patología multifactorial en la que influyen el entorno, la genética, la salud mental y los hábitos de vida

Aun así, los especialistas insisten en la importancia de no trivializar estos fármacos ni utilizarlos sin supervisión médica, ya que su prescripción exige un control clínico riguroso y una evaluación individualizada del paciente. Por ello, se hacen un llamamiento a un uso responsable y ajustado a las indicaciones clínicas y un seguimiento de cada caso.

El buen resultado del tratamiento no depende únicamente de la inyección, sino de un abordaje integral que incluya educación nutricional y también incorporar actividad física. Sin este enfoque multidisciplinar, la pérdida de peso tiende a ser temporal y existe mayor riesgo de efectos secundarios o de mal uso del medicamento.