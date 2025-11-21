Asprona Bierzo entrega los premios del concurso ‘Voces de Mujer Rural’

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El salón de actos del Ayuntamiento de Torre del Bierzo acogió la entrega de premios del I Concurso Literario Voces de Mujer Rural, una iniciativa impulsada por el centro de día Las Candelas de Asprona Bierzo, en colaboración con el Consistorio, para reivindicar el papel fundamental de las mujeres en el entorno rural y promover la creación literaria.

El acto contó con la participación del alcalde de Torre del Bierzo, Gabriel Folgado, acompañado por el teniente de alcalde, Daniel de Almeida; el director general de Asprona Bierzo, Valentín Barrio; y la directora del Centro de Día Las Candelas, Concepción Jiménez. También estuvieron presentes los ganadores del concurso, Marcos Tyrone (categoría de poesía) y José Sánchez Sereno (microrrelato), junto a otros tres miembros del jurado: Ana Nespral, Lucía García Morodo y Nidia Beltramo.