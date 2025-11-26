La Bercianita abre en Toral un plan de integración de productos de la huerta y el campo comarcal

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Llega con ganas de trabajar y de darle valor añadido a los productos alimenticios de calidad del Bierzo. Se llama Antonio Espejo y es el Ceo de La Bercianita, un nuevo proyecto empresarial agroalimentario asentado en Toral de los Vados que echa mano de los sabores de siempre de la huerta para ensalzarlos, como los pimientos asados, las peras conferencia o las castañas.

Dice Antonio Espejo, un extremeño que se ha enamorado del Bierzo, que La Bercianita es "una historia de amor por El Bierzo". "Creemos en los sabores heredados, en las recetas cocinadas a fuego lento al cobijo de un legado sagrado. Creemos en la sabiduría ancestral de quienes cultivan la tierra respetando los ritmos naturales de la cosecha. Con valores profundamente ligados a la tierra, cada uno de nuestros productos cuenta una historia y representa un compromiso con nuestras raíces", resalta en su manifiesto y con operatividad en la zona de Toral de los Vados, en lo que era conocido anteriormente como Piber.

Hasta ahora ya cuentan con experiencia en el tema del pimiento, con 80.000 kilos elaborados, según cuenta Espejo y también esperan utilizar su logística e infraestructuras para hacer lo propio con la manufactura de las castañas o las peras, con plantaciones propias y acogidas a los alimentos de calidad del Bierzo. Hoy jueves, a partir de las 19.00 horas, celebran en Ponferrada un evento de presentación de La Bercianita.