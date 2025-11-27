Más de 700 personas para cubrir 30 empleos en El Bierzo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Más de 700 personas participaron ayer en Ponferrada para cubrir 30 plazas de hostelería en el evento de intermediación laboral «Conexión Hostelería: Entrevistas de Trabajo Express», que se desarrolló en la sede de la Federación de Empresarios de León Bierzo.

La iniciativa de colaboración público-privada citó, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, a los demandantes para optar a un puesto de cara a las fiestas navideñas solicitado por ocho empresarios del sector. «Vamos a conseguir revitalizar un sector que no siempre está bien visto y que, gracias a estas jornadas, se consigue dar otra imagen», explicó el gerente del Ecyl, Jesús Blanco. Del mismo modo, Blanco indicó que los empresarios se muestran satisfechos con este formato, tal y como se ha podido comprobar en otras provincias, donde el 90% de los puestos se cubren. Esta iniciativa, además de la Fele, cuenta con la colaboración de la Asociación de Hostelería de León.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hostelería de León, Óscar García, aseguró que este tipo de iniciativas de colaboración son importantes para que «la gente se acerque a las empresas» y se puedan cubrir los 490 puestos que serían necesarios en la provincia de León. Las vacantes serían principalmente para la campaña de Navidad y, en el caso de la hotelería, el 90% de los puestos que se ofertan son para contratos fijos.

El formato consiste en una jornada masiva de entrevistas rápidas, de en torno a tres minutos, entre la empresa y los demandantes de empleo, tras una selección previa en función de los perfiles profesionales solicitados. Concretamente, se buscan perfiles profesionales adaptados a las necesidades planteadas por las empresas, como camareros, ayudantes de camareros, cocineros, recepcionistas, camareros de piso, pinches y personal de mantenimiento. Además, se desarrolla una ronda de sesiones grupales de orientación dirigidas por técnicos del Ecyl. Con estas sesiones se pretende motivar, informar y apoyar a los candidatos en su contacto con el empresario o reclutador. Las entrevistas se desarrollan de manera ágil —unas 80 personas cada 20 minutos— dentro de un formato consolidado como una herramienta efectiva para enfrentar los desafíos del mercado laboral.