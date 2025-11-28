El puente García Ojeda será peatonal las tardes de días claves de la Navidad

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

Carlos Cortina, concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Ponferrada, presentó las actividades de la ciudad con motivo de las próximas festividades navideñas y anunció también que «con la cantidad de gente que Ponferrada recibe en estas fiestas, hemos decidido que vamos a cerrar al tráfico el puente García Ojeda y hacerlo peatonal los fines de semana y festivos entre las 18.00 y las 22.00 horas. Luego, en función de las circunstancias, se puede cerrar más según lo que decida la Policía Municipal. Hay vías alternativas. Quiero pedir disculpas a quien le pueda molestar. Es por el bien de la ciudad y el disfrute de la gente».

Además, «uno de los platos fuertes es el concurso de decoración navideña Ponferrada es Navidad. Se pretende fomentar la participación ciudadana para embellecer la ciudad y dar un ambiente navideño, junto con la dinamización de la actividad y la unión entre asociaciones, agrupaciones, etc. Es uno de los valores que más destacan las personas participantes. Estos días preparando toda la ambientación realmente se crea un ambiente muy de alianza en las pedanías». Los premios son como todos los años: categoría individual (300 euros primer premio y 200 el segundo); comunidades de propietarios, asociaciones de vinos y Ampas (1.000 euros el primer premio y 700 el segundo); y pedanías y barrios (1.500 euros el primer premio y 1.000 el segundo). La inscripción es en la dirección de correo comunicacion@keiva.es. Keiva es el organizador junto al Ayuntamiento. El plazo de inscripción acaba el 18 de diciembre y los trabajos tienen que estar expuestos desde el 19 de diciembre al 6 de enero. «El fallo intentaremos que sea lo antes posible, para que la gente pueda ir a ver los ganadores».

Por primera vez, se llevará a cabo un espectáculo de luz y de sonido para dar un pasito adelante en el Paseo de Estrellas. Será de lunes a jueves a las 19.30 y 20.30 y viernes sábados domingos y festivos a las 19.30, 20.30 y 21.30. La duración comprenderá unos cuatro minutos.