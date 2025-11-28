El Ayuntamiento de Ponferrada pone a punto los campos municipales de fútbol por un millón de euros

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada ha puesto a punto los campos municipales de fútbol y, desde mañana sábado, el Manolo Peña, en las instalaciones de Ramón Martínez, estará disponioble. En este campo se han destinado 325.000 euros y se ha sustituido todo el tapete de césped artificial por uno de última generación con estándares FIFA Pro, según explicó el alcalde de Ponferrada, Marco Morala durante la inauguración. Se trata del primero de los tres campos que se han mejorado, unas obras valoradas en un millón de euros y financiadas por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl).

El regidor anunció que los campos de Flores del Sil y Cuatrovientos están finalizando sus trabajos y “tendrán unos campos de fútbol en condiciones”. “Mi frase, que voy a reiterar, es que otros decían que era imposible y nosotros lo hacemos posible”, matizó. Recordó además que, pese a gobernar en minoría y “con todas las trabas”, “somos capaces de trasladar nuestro trabajo en favor de la ciudadanía en proyectos reales”.

Morala también recordó la figura de Ramón Martínez, que da nombre a las instalaciones, y mencionó a Manolo Peña, jugador de la Deportiva y concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ponferrada, a quien “le quiero dejar este campo de césped artificial”.