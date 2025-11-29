La Térmica de Ponferrada analiza la cultura en el medio rural como seña de identidad

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Térmica Cultural de Ponferrada acogió ayer la mesa de reflexión colectiva sobre «Cultura en Libertad», que organiza la Fundación Contemporánea y el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad. A lo largo de la sesión se pusieron sobre la mesa las ruralidades y la cultura que sirve para narrar, cuestionar y proyectar una identidad colectiva propia en un territorio como la comarca berciana. Además, ha servido para analizar el proceso de cambio de los paisajes y formas de vida, donde la experiencia rural es un motor imprescindible en dicha transformación social y cultural.

Esta mesa de reflexión se ha celebrado, además, en otras ciudades como Soria, Jaén, Alicante y Cuenca. En la sesión participaron la directora de Museos y Patrimonio de Ciuden, Concepción Fernández; el director del Bergidum, Miguel Varela; entre otras personalidades destacadas de la creación y la gestión cultural, quienes compartieron sus inquietudes sobre el papel de las ruralidades. Estos encuentros tienen como objetivo generar espacios abiertos al público donde compartir miradas diversas sobre la transformación de España.