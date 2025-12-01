Torné: "Es necesario abandonar el pesimismo en una sociedad berciana con ganas de crecer"

El director de Diario de León, Joaquín S. Torné abría este lunes en el castillo de Ponferrada el VII Congreso sobre la Economía del Bierzo, en el que se abordará la transición del "negro al verde" en la comarca. Torné era claro en su planteamiento al decir que "era necesario abandonar el pesimismo, tanto como lo es poner sobre el tapete la realidad de una sociedad, la berciana, con unas enormes ganas de crecer". Dijo que no era casualidad, el lema que elegido como guía de este Congreso, dado que esta comarca fue la que más sufrió el desastre de unos incendios que los expertos llaman de sexta generación y que elevan la dificultad de su control por encima de las capacidades humanas actuales. "Pero, desde luego, no es por azar que de esa imagen de ceniza queramos hacer brotar el verde de lo que acabará siendo el frondoso árbol de un futuro espléndido", indicaba el director del periódico, al apostillar que "el verde siempre ha sido el color del Bierzo y no va a dejar de serlo".

El director de Diario de León y la consejera de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León.L. DE LA MATA

"El daño del fuego ha sido grande y el esfuerzo para la recuperación también lo será, pero el Bierzo ha demostrado en toda su historia una enorme capacidad para la reinvención", destacaba, al tiempo que incidía en la conveniencia de "no olvidar tampoco el recorrido que ya se ha comenzado a trazar desde el hundimiento de su economía arrastrada por el cierre de la minería".

Y eso, a pesar de la gran deuda que tiene el Estado con El Bierzo. "Aquí, ese déficit no se olvida, sólo lo hacen quienes no dirigen jamás la mirada hacia esta comarca. Y negar que hay decenas de proyectos escondidos en cajones ministeriales que son necesarios para regar el verde berciano es otro punto más a la ceguera política que dura ya más dos décadas", proclamaba Torné.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Leticia García; la presidenta de Diario de León, Adriana Ulibarri; y el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego.L. DE LA MATA

Decía en su introducción al congreso que el año que está a punto de acabar no debe ser uno más. "En el Bierzo se han producido ya cambios importantes en la mentalidad de sus dirigentes, que deben crear las condiciones necesarias para impulsar la economía. De sus emprendedores, que deben aprovechar con sus ideas e inversiones esas condiciones. Y de los trabajadores, que son quienes verán crecer los cimientos de sus carreras profesionales y familiares en la hermosa comarca berciana", resaltaba.

Decía igualmente que Diario de León volverá a convertirse este lunes y mañana martes en el "resumen de los defectos y de las virtudes de una comarca que suma 128.000 habitantes. Y volverá a ser un elemento dinamizador, un removedor de conciencias para que comiencen a fluir las inversiones".

La consejera Leticia García y el alcalde de Ponferrada, Marco Morala.L. DE LA MATA

También advertía que no conviene ser ingenuos y señalaba que "por más ediciones de nuestro congreso que se celebren, las soluciones únicamente pueden llegar desde la unión y desde la reflexión". Añadía que "El Bierzo tiene que ser ese Ave Fénix que resurja de sus cenizas. Hoy, esto es una comparación dolorosa y, sin embargo, oportuna. Una industria del turismo en pleno auge, una agroalimentación con niveles de calidad y posibilidades de crecimiento infinitas, una industria creciente que tiene que empujarnos a ese optimismo en el que apenas unas hojas verdes sobre un campo de ceniza se conviertan en una alegoría de lo que tiene que ser el Bierzo de la década de los treinta".

Finalizaba indicando que el mundo está en plena evolución, los cambios son constantes y las nuevas generaciones de jóvenes buscan su desarrollo vital con parámetros distintos a los conocidos, más vitales y menos economicistas. "En busca de una calidad de vida que se puede obtener en El Bierzo, como en pocos lugares. Por eso es necesario que todos cuantos amen esta comarca empiecen a hablar de ella con optimismo".