Vega liga el futuro a la innovación, la gestión público-privada y el emprendimiento de base social y tecnológica

El director del Centro Asociado de la Uned en Ponferrada, Jorge Vega, cerró la primera mañana del Congreso sobre la Economía del Bierzo con una ponencia en la que analizó la realidad de una comarca que tiene oportunidades -dijo- siempre y cuando estas se enfoquen de manera colaborativa, desde la innovación y dando protagonismo a los recursos que ya existen en el territorio. “La transición de negro a verde en un contexto de cambio global es posible si somos capaces de consensuar un modelo desarrollo integral en el marco de un ecosistema de innovación social y territorial colaborativo”, defendió.

“Para afrontar el reto de reactivar territorios, es clave la atracción de talento y el fomento del emprendimiento social y de base tecnológica”, aseguró Vega. Pero antes, hay que “subsanar los déficits culturales”, entendidos como la disponibilidad de actitudes innovadoras y emprendedoras, y los “déficits tecnológicos” de ancho de banda y otras infraestructuras. Y ahí juegan un papel fundamental las administraciones públicas.

La Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local de la Uned ya desempeña, en este sentido, una labor importante que puso en valor el que también es su codirector. Un trabajo de la mano de diferentes administraciones y organismos que se ha materializado en acciones concretas, como el Proyecto Tebaida, que combina la conservación preventiva del patrimonio con el uso de nuevas tecnologías, como la monitorización en tiempo real con sensores; el Centro de Innovación Territorial León Sostenible y la formación en ciberseguridad.

"La realidad sociopolítica actual dificulta alcanzar los consensos necesarios pues, entre otras cosas, se llega a poner en duda los resultados de la investigación científica"



Dentro de este contexto de cambio global que hay que afrontar para poder pensar en un desarrollo sostenible, el director de la Uned destacó el cambio climático y a los “efectos de los desequilibrios sociodemográficos” que existen respecto a la emergencia climática. Basta con mirar hacia dentro del Bierzo y tan solo unos meses de atrás, hasta la “ola de incendios de sexta generación” que asoló una parte importante del Bierzo, históricamente considerado “un vergel” y lo “amenaza seriamente, dañando una parte significativa de su patrimonio natural y cultural”, incluidas Las Médulas.

También forma parte de este cambio global “la realidad sociopolítica actual, que dificulta de manera muy significativa alcanzar los consensos necesarios pues, entre otras cosas, se llega a poner en duda los resultados de la investigación científica, claves en la economía del conocimiento”, defendió Jorge Vega, para después desmenuzar esa economía del conocimiento: “Nace de la combinación de cuatro elementos interdependientes: la producción del conocimiento por medio de la investigación, su transmisión mediante la educación y la formación, su divulgación a través de las tecnologías de la información y la comunicación, y su explotación a través de la innovación.

"Se requiere un ecosistema de innovación colaborativa que consensue un modelo socioeconómico adecuado y lo desarrolle en base a un sistema de gestión público-privada"

“Desde nuestra Cátedra nos planteamos el reto de la reactivación de territorios desequilibrados económicamente y en vía de despoblamiento y la hipótesis de que para superarlo con éxito se requiere un ecosistema de innovación colaborativa que, primero, consensue un modelo socioeconómico adecuado para la reactivación del territorio y, segundo, lo desarrolle en la práctica en base a un sistema de gestión público-privada que permita que todo el mundo sume”, resumió el director de la Uned antes de presentar lo que, a su entender, deben ser las claves para el desarrollo sostenible.

Investigación, transferencia, gobernanza, con un modelo mixto de gestión; tecnología, los Fondos Next Generation, el emprendimiento de base social y tecnológica, el patrimonio natural, cultural e industrial, el potencial agroalimentario, las energías renovables “planteadas de forma coherente” y el turismo sostenible e inteligente son algunas de las claves a las que Vega liga la oportunidad del Bierzo.