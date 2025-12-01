García asegura que la Junta "ha trabajado, antes y ahora, por esta comarca, y seguirá haciéndolo"

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, ha sido la encargada de abrir el VII

Congreso sobre Economía del Bierzo, que lleva por título «Transición de negro a verde» que se celebra en Ponferrada durante la jornada de hoy mañana.

"Un encuentro fundamental para debatir sobre los retos y oportunidades de esta maravillosa comarca en su transición hacia un nuevo modelo económico que ya está en marcha y que permitirá que esta comarca vuelva a ser locomotora de creación de empleo y riqueza como lo fue antes del cierre de las mina", indicó.

Leticia García comenzó su intervención con un "cariñoso recuerdo" a las familias que han perdido a seres queridos en esta actividad "muy especialmente para quienes han sufrido esas pérdidas más recientemente en las mimas de la provincia vecina. Nos duele su pérdida y conservamos su memoria mirando a un futuro mejor".

Para Leticia García "la transformación de nuestras comarcas mineras es ya una realidad". En este sentido, precisó que "no sirve de mucho mirar hacia atrás y preguntarse si las cosas se han hecho bien o buscar responsables de un camino que probablemente no se recorrió de la forma más inteligente".

De hecho, insistió que el Gobierno Autonómico siempre ha apostado por la gestión, y por las políticas útiles en favor de las personas y de los territorios de Castilla y León. "La Junta de Castilla y León se ha volcado y se seguirá volcando con esta Comarca. Porque estamos convencidos de las oportunidades de esta".

La Junta de Castilla y León "ha trabajado, antes y ahora, por esta comarca, y seguirá haciéndolo en el futuro". Recordó las líneas de trabajo claras, seguras, una política económica y social desde varios puntos de vista que trabajan en la fortaleza del Bierzo. "Lo hemos hecho con algunos instrumentos clave como el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León, que va a seguir vigente hasta 2027, como mínimo"

"Este Plan, como saben, se desarrolla en los municipios afectados por la crisis de la minería del carbón en la provincia de León y de Palencia. Desde su puesta en marcha ha movilizado más de 430 millones de euros". Este Plan se basa en una herramienta para canalizar el Programa Transición Justa 2021-2027, en el que la Junta de Castilla y León aporta recursos propios por valor de casi 84 millones de euros, que sumados a la financiación europea suponen un total de 281 millones de euros, de los que 176,8 millones se destinan a León.

Suelo industrial

La consejera, en esta primera sesión del congreso, indicó los proyectos estratégicos tienen su reflejo en medidas concretas, que "atraen inversión y actividad económica. Para ello estamos apostando por polígonos industriales modernos, sostenibles y asequibles"

Concretamente, en el Polígono de Cubillos del Sil (El Bayo) el Plan de Dinamización mantiene una bonificación del 50% en el precio del suelo. Se han vendido 116 parcelas, para 28 proyectos industriales, atrayendo 324 millones de euros en inversión privada y generando 525 puestos de trabajo directos. La inversión total en urbanización integral y accesos en este polígono asciende a más de 16,5 millones de euros.

También Leticia García hizo referencia a que el pasado mes de octubre, el presidente Alfonso Fernández Mañueco, y los alcaldes de los ayuntamientos de Ponferrada y Congosto, han firmado un protocolo para llevar a cabo la mejora y ampliación del Polígono 'La Llanada', que contará con una inversión total de 10 millones de euros, con el objetivo de reforzar este enclave industrial para que sirva como palanca para la creación de más actividad y empleo en toda la comarca del Bierzo.

Por otra parte, insistió en que desde la Administración regional se han puesto las condiciones adecuadas "para que las empresas vengan, y facilitamos apoyo económico y financiero". A través de la Plataforma Financiera en El Bierzo y a través de Sodical o Iberaval, se han financiado casi un millar de proyectos, que ha generado una inversión inducida superior a los 520 millones de euros y ha supuesto la creación o mantenimiento de más de 5.000 puestos de trabajo.

La consejera aprovechó la ocasión para subrayar la falta de compromiso del Gobierno de España. "Debemos poner de relieve que todo este avance se ha logrado con el esfuerzo de la Junta de Castilla y León, que tampoco ha cesado en el esfuerzo reivindicativo hacia el Gobierno del Estado". "En este caso, más que en ningún otro punto de la Comunidad el Gobierno de España tiene una deuda pendiente con este territorio. Fue el Gobierno de España quien certificó el cierre de la minería del carbón y cerró las centrales térmicas (Compostilla y Anllares), de forma precipitada, y las alternativas prometidas no han llegado, o al menos no han llegado con la intensidad necesaria", enfatizó

Por ello, destacó los "compromisos pendientes" con este territorio como que desbloque la financiación de los altos hornos de Tvitec con los 130 millones de euros comprometidos hace dos años o el impulso el nudo ferroviario del Manzanal o la ejecución de la autovía entre Ponferrada y Orense.

Leticia García cree decisiva la colaboración con los ayuntamientos para la lucha contra el desempleo. "Apostamos también por la formación y la cualificación profesional, necesaria para el reciclaje profesional, para apoyar el proceso de desarrollo tecnológico del tejido productivo y para dar respuesta a la mano de obra cualificada que requieren nuestras empresas. Y es que en lo que va de legislatura, en esta zona de la provincia de León se han realizado 477 acciones formativas, con una inversión de más de 12 millones de euros, beneficiando a más de 6.400 trabajadores.