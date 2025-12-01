Las infraestructuras y la colaboración entre instituciones y la empresa son claves para la recuperación

Colaboración entre administraciones, sea cual sea su color político, y también de estas con las empresas; la necesidad endémica de mejorar las comunicaciones, tanto físicas como digitales; y que quienes toman las decisiones tengan en cuenta las particularidades del territorio, sobre todo para aligerar el lastre burocrático que eterniza la ejecución de determinados proyectos industriales. Todas estas fueron las ideas departidas en la mesa redonda 'Recuperación, una labor de todos', que abrió el debate del séptimo Congreso sobre la Economía del Bierzo que organiza Diario de León. En la arena, los alcaldes de Camponaraya y Toreno, Eduardo Morán; la CEO de Pharmadus, Beatriz Escudero; y el director comercial de Tvitec, Alberto Sutil.

"Actitud, tenacidad y ganas de trabajar" son, aseguró Sutil, los pilares del futuro para, efectivamente, pasar el negro al verde. Y "ser prácticos", entendiendo esa practicada como cabezonería y tenacidad" para lograr los objetivos. Para el directivo de una las grandes empresas del Bierzo, que todas las administraciones vayan en la misma dirección y tengan en cuenta las aportaciones del sector privado es crucial. Puso como ejemplo el proyecto de Tvitec para los altos hornos de producción y fabricación de la materia prima del vidrio, que después de una espera demasiado larga, Sutil confía en que esté aprobado el próximo mes de enero o, como tarde, en febrero.

El alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán.L. DE LA MATA

Ha sido la necesaria modificación de una ordenanza lo que ha entorpecido el proceso. Superado ya ese escollo, afirmó, el Gobierno de España ya está en disposición de dar luz verde al proyecto de lo altos hornos. "Buenas noticias", subrayó, para un proyecto muy ambicioso y de gran envergadura que "generará mucho empleo" tanto en la fase de construcción como durante la actividad.

También en que esa repetida colaboración entre todos insistió la CEO de Pharmadus. Beatriz Escudero recordó que el 96% de las empresas de este país son pymes y necesitan respaldo institucional. Ella fue especialmente incisiva en la necesidad de aligerar los trámites burocráticos y también se sumó al frente de la falta de infraestructuras. De hecho, aseguró que su empresa se encuentra con serias dificultades para atraer talento al Bierzo por esas limitaciones. Escudero también pidió "confianza" en el empresariado berciano, que apuesta y seguirá apostando por este territorio.

El director comercial de Tvitec, Alberto Sutil.L. DE LA MATA

"Por encima de todo, somos bercianos y cualquier cosa que pase en el Bierzo nos afecta a todos", apuntó la empresaria en respuesta a una pregunta sobre la oleada de incendios que asoló el Bierzo este verano, pero aplicable a todo en general. Ella defiende un territorio muy alejado de Bruselas y es ahí, defendió, a donde hay que apuntar. "Es donde tenemos que ir a pelear porque es ahí donde se hacen las políticas", afirmó, siendo especialmente crítica con las restrictivas normativas, por ejemplo ambientales, que no tienen en cuenta las particularidades de algunos territorios. "Si no se tienen en cuenta la sostenibilidad económica y social, no sirve de nada".

Reivindicativos fueron también los dos alcaldes participantes en la mesa. Ambos defendieron el papel de los políticos de pueblo, de los alcaldes que trabajan día a día por mejorar la vida de los vecinos pese a todas las vicisitudes que enfrentan. "Cada vez se nos atribuyen más competencias, pero eso no va a acompañado de una mayor financiación", se lamentó Vicente Mirón, que también presidente la Agrupación de Municipios Mineros de Castilla y León. Para el regidor de Toreno, uno de los grandes cuellos de botella del Bierzo es la falta de infraestructuras adecuadas y su municipio lo vive en primera persona. De hecho, ha perdido un proyecto importante que, al final, se ha ido a Valderas porque no tener unas comunicaciones acordes a las necesidades reales. Por eso que "las ayudas directas no sirven de nada sino van acompañadas de infraestructuras".

El alcalde de Toreno, Vicente Mirón.L. DE LA MATA

Para el alcalde de Camponaraya, el principal valor que tiene el Bierzo son los bercianos. Ese es su gran capital pero, a todas luces, insuficiente. Los incendios lo han demostrado. Han dejado en evidencia que "hay que apagarlos en invierno" y que el territorio necesita una gestión eficaz. "Lo que nos enseñaron nuestros antepasados está más de actualidad que nunca", dijo Eduardo Morán, que puso en valor la "solidaridad" de una comarca en la que, no obstante, también "surgen deslealtades". Y ahí se detuvo en la situación de su polígono industrial.

"Yo soy alcalde de un municipio que ha hecho un polígono a pulmón y tiene que vender el suelo a precio de coste", apuntó Morán y concretó a que se refiere cuando habla de "deslealtad". "Cuando captamos una empresa interesada en invertir aquí, la llaman de otro sitio y le ofrecen condiciones más ventajosas. Y eso es deslealtad". Incidió para ello que sí hay otras zonas industriales del Bierzo que reciben financiación de administraciones superiores. "Se está utilizando mal el dinero público, que es de todos no de quien gobierna, y no estamos dando las mismas oportunidades a todos los ciudadanos", espetó.

La CEO de Pharmadus, Beatriz Escudero.L. DE LA MATA

Cada una de las voces de la mesa redonda sobre recuperación habló desde su experiencia personal y/o institucional y en el libro de Vicente Mirón pesa de una manera especial el matadero, cerrado desde hace meses y sin visos de remontar porque hace falta una inversión, que cifró entre 100.000 y 200.000 euros, que ha solicitado a la Junta de Castilla y León y que no llega. Se lamentó el alcalde de Toreno de que se esté pensando o valorando un macromatadero que "no es lo que demanda el sector" en vez de apostar por sus instalaciones municipales. Todo es retrasa la solución al problema y lo ganaderos siguen teniendo que desplazarse hasta Astorga para sacrificar al ganado. Eso dispara los costes y frena el desarrollo de un sector, el de la ganadería extensiva, que está en auge en zonas como el Alto Sil.

En la misma línea se pronunció Eduardo Morán sobre el proyecto de parque agroalimentario. Dijo que es más necesario que nunca, que se han perdido muchos años y que los resultados de otros proyectos ya en marcha en otras partes del territorio nacional demuestra que sería un gran revulsivo.

En definitiva, el Bierzo sigue dependiendo del desarrollo de infraestructuras históricas y también de aligerar la burocracia, de que Europa mira hacia lo pequeño, de tener más en cuenta la política municipal y de huir de la crispación, de caminar en la misma dirección y de ejecutar proyectos que son buenos para el territorio con independencia de de quién dependa la financiación.