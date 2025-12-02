Sigue en directo la segunda jornada del Congreso sobre Economía del Bierzo a partir de las 10.00 horas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El VII Congreso sobre la Economía del Bierzo iniciado ayer con numerosas ponencias y mesas de debate enriquecedor prosigue en la jornada de este martes. Para la jornada del 2 de diciembre también se ha programado para este congreso sobre economía y la transición del «negro al verde» interesantes ponencias y mesas redondas. El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, defenderá en este caso sus ideas a partir de las 10.00 horas también en el castillo de Ponferrada. Podrá seguirse en directo a través de la edición digital del periódico (www.diariodeleon.es)

La primera mesa redonda del martes 2 de diciembre abordará el tema de las grandes empresas, con la participación de los directivos de la eólica LM de Santo Tomás de las Ollas, en este caso el director de la fábrica Jorge López. También estará el primer directivo de le cementera Cosmos, de Toral de los Vados, director de la fábrica Jaime Santoalla; y otro de los participantes en esta mesa es Fernando Brandés Diéguez, que es el director general de pizarra de Cupa Pizarras.

Le seguirá la ponencia que ofrecerá el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, el socialista Olegario Ramón, que hará un repaso a la situación de la comarca y a los temas administrativos que lleva desde uns institución que representa a todos los municipios bercianos.

Acto seguido a la ponencia del presidente del Consejo Comarcal del Bierzo se abrirá otra mesa de debate sobre el sector de la agroalimentación y el vino, con la presencia de dos bodegueros directivos de Vinos de Arganza y Bodegas Emilio Moro, junto con el director genrente de Alimentos de Calidad del Bierzo, Pablo Linares.

La última de las mesas redondas versa sobre el apoyo a las Pymes creadoras de empleo, con el secretario de la Cámara de Comercio de León, el vicepresidente del Cel y el Ceo de Martínez Bierzo. El congreso lo cierra la ponencia del alcalde de Ponferrada, Marco Morala y las palabras de agradecimiento y balance del director de este periódico. Terminada la jornada de este martes por la mañana, serán dos días en las que sin duda se pondrán sobre la mesa muchas ideas y planteamientos de mejora. Diario de León, terminado estre congreso se pondrá ya a trabajar en el próximo congreso.