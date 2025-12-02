El potencial agroalimentario y el enoturismo, las apuestas del sector en el Bierzo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El potencial agroalimentario unido al enoturismo pueden ser las claves para hacer despegar a la comarca berciana. Así se puso de manifiesto en la segunda mesa redonda de la jornada de hoy del VII Congreso de Economía en el Bierzo que organiza Diario de León en Ponferrada.

La charla, moderada por la redactora María Carro, contó con la presencia de Víctor Robla, administrador de Vinos Arganza; Pablo Linares de Alimentos de Calidad del Bierzo y Héctor Moro, directo de marketing de Bodegas Emilio Moro, en la que se pusieron sobre la mesa asuntos como los incendios de este verano, el parque agroalimentario o la situación del vino tanto en la comarca como fuera de ella.

Linares recuerda los “incendios virulentos por la pérdida patrimonial y cultural . “Me gustaría es que fuéramos capaces de aprender de estos incendios y revalorizar a los agricultores y ganaderos y seamos capaces de ver más allá”, remarcó.

Por su parte, Héctor Moro precisó que al viñedo no le afectaron los incendios y se hizo los requerimientos.

El futuro del Bierzo pasa por el enoturismo y esa atracción de visitantes del entorno. “El Bierzo tiene mucho potencial de crecimiento”, añadió Moro. En la misma línea, Robla indica que el Bierzo cada vez suena más “ya que se ondea la bandera y se valora tanto nacional como internacional. El enoturismo es una para en todas las DO y eso ayuda a mover el consumo”.

En lo que se refiere a las variedades, Robla asegura que el valor de la Mencía como elemento diferenciador es importante y que crece el consumo de blancos y godello. “No se puede dejar mencía pero los blancos aumentan”.. Así, precisó que la bandera de Bierzo es muy positiva en todos los países. Y además la labor bodega a bodega da sus frutos con "granito a granito" y que conozcan nuevos vinos.

La mesa redonda sirvió además para tratar la economía agroalimentaria que “es alta y defendemos que este sector puede ser mucho más”, apunta Pablo Linares. “Falta que veamos el sector agroalimentario como una actividad más. Y el parque agroalimentario defendemos que es una iniciativa muy importante. La idea que manejamos es una iniciativa que potenciaría el sector a niveles más altos”, explicó. Indicó que el parque agroalimentario de Lleida da unos 5.000 empleos directos e impuestos ."El parque nos podrá dar el salto cualitativo del sector", auguró Linares.

Asimismo, Linares considera importante tener ocho sellos de calidad. Por ello, confía que la pera conferencia pase de marca de garantía a Denominación de Origen y con una producción de 15 millones de kilos se comercializa perfectamente. “La situación del sector es buena con perspectivas de comercialización y crecimiento”, añadió.

La apuesta diferenciadora del Bierzo debe de estar en la hoja de ruta. Así, Héctor Moro reflexionó cómo se está trabajando las variedades y el Bierzo tiene una posición destacada para esa diferenciación y abogó por traer comunicadores para que den a conocer el Bierzo.

“El proyecto se basa en una nueva referencia en Mencía y Godello con ese prestigio que nos permite defender el Bierzo y conseguir el rumbo por el crecimiento y de calidad”, apuntó Moro. Por su lado, Robla apuesta por la agricultura y gestión.

Para finalizar, el director de Alimentos de Calidad del Bierzo, abogó por la agrupación de cooperativas para tener una mayor rentabilidad.

Héctor Moro

Víctor Robla