El IES Virgen de la Encina, de Ponferrada, participa en la campaña ‘Generación + sostenible’ de la Fundación Cema

El IES Virgen de la Encina, de Ponferrada, ha participado en la campaña Generación + sostenible que realiza la Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente (Cema) en los centros educativos situados en el entorno de las fábricas de cemento. Dirigida al alumnado de FP Grado Básico y de Grado Medio y de la ESO, la jornada tiene como objetivo promover el conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la economía circular, el cambio climático y la igualdad de género.

Así, un total de 100 alumnos de 2º de la ESO del instituto ponferradino han participado en el taller con formato escape room que una educadora ambiental especializada ha impartido en el centro. En un entorno dinámico y participativo, los jóvenes han podido profundizar en cómo afecta el cambio climático y qué medidas pueden llevar a cabo ellos para reducirlo en sus acciones cotidianas. También han podido conocer la actividad de la industria cementera, destacando las oportunidades profesionales y de empleo que ofrece.

Además, la campaña cuenta con recursos y materiales informativos y educativos interactivos para el profesorado y las familias, en los que se incluyen consejos para llevar a cabo en el día a día con los que ayudar a mitigar los efectos del cambio climático: reducir, reutilizar y reciclar correctamente los residuos, ahorrar en el consumo de agua y luz o utilizar el transporte público, entre otros.

Esta campaña se suma a la de Colegios + sostenibles que la Fundación Cema lleva a cabo en los centros de Primaria ubicados en el entorno de las fábricas de cemento para concienciar y sensibilizar a los escolares sobre los problemas del cambio climático y promover hábitos más sostenibles.