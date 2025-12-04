Bembibre disfrutará el 6 de diciembre de su primer festival de música urbana

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Bembibre acogerá el primer festival de música urbana de su historia el próximo sábado 6 de diciembre, un evento que trata de atraer a los fanáticos de este tipo de sonidos a la comarca del Bierzo. Bajo el nombre Inferno Club, la cita reunirá a algunos de los artistas más conocidos de este ámbito musical en la escena actual, como son Yung Beef, que presentará un DJ set exclusivo, y Metrika, con una propuesta escénica especialmente preparada para la ocasión.

Este nuevo festival, no solo introduce un formato inédito en la localidad, sino que también representa un impulso significativo para el tejido económico y cultural de la zona. La organización confirma la generación de 44 puestos de trabajo directos relacionados con este acontecimiento, que se dividen entre personal técnico, producción, seguridad, hostelería y gestión de eventos.

El festival se celebrará en el pabellón multiusos Bembibre Arena que posee plazas de aparcamiento en sus cercanías. Contará con un cartel musical ampliado que incluye a otros DJ como Pipo Beatz, Roydee, Angell Kiid, Sote, Mrrprod y Ddficil, además de la participación especial de EmeGarrey, artista natural de Bembibre que pondrá el toque de talento berciano al evento.

Con Inferno Club, Bembibre se posiciona por primera vez a lo largo del tiempo dentro del circuito de eventos urbanos en la geografía peninsular y trata de abrir una nueva etapa para la oferta musical del Bierzo, que nunca antes había acogido un espectáculo de estas características.