La XVII Bienal de Arquitectura llega el día 11 a La Térmica Cultural de Ponferrada

El jueves 11 de diciembre, La Térmica Cultural en Ponferrada, espacio creado y gestionado por la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), acogerá la inauguración de la XVII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (Beau), que abrirá al público con la presentación de su proyecto expositivo y que podrá visitarse en esta misma sede hasta el 15 de marzo de 2026. También se conocerán los proyectos premiados en las categorías de Obras y Divulgación y Proyectos Fin de Carrera.

La nueva edición de la bienal, convocada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en colaboración con el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y la Fundación Arquia, está comisariada por los arquitectos Ander Bados y Miguel Ramón, y ofrece una mirada crítica y reflexiva del papel de la arquitectura ante los desafíos contemporáneos de la hiperconectividad.

La propuesta se articula en torno a cinco ejes temáticos que representan los flujos esenciales que configuran nuestra sociedad actual: materiales, personas, energía, datos y medioambiente. Su objetivo es ofrecer un marco crítico desde el que analizar cómo la arquitectura y el urbanismo enfrentan estos retos complejos.