El Belén de ganchillo de Cabeza de Campo, en el Bierzo, tiene como protagonistas a sus habitantes

El 7 de diciembre a las 19.00 horas se inauguró el Belén de ganchillo de Cabeza de Campo (en el municipio de Sobrado), en un evento con cava y bizcocho. ‘’A ver si hacemos la competencia a Vigo’’, bromea la artífice del nacimiento, Ana Hermoso. ‘’Empecé yo sola hace dos años, con únicamente el Misterio Navideño, ya el año pasado creé también 15 habitantes, y para este, he doblado esa cantidad. Aunque los muñecos son cosa mía, este 2025 he tenido ayuda de unos siete vecinos (lo que significa la mitad de los habitantes del pueblo) para montar todo lo que implica el conjunto, con elementos complicados como el caudal de agua continua’’.

‘’La idea surgió porque me gusta mucho hacer ganchillo, además se han puesto de moda este tipo de belenes, yo ya estoy jubilada y viajo bastante, y es algo fácilmente realizable en los ratos muertos. Empecé en la Semana Santa de 2023 y no he parado desde entonces’’, explica la hacedora.

Ana cuenta como ese 2023 el ayuntamiento de Sobrado decidió organizar un concurso de decoración navideña para todos las aldeas del municipio. ‘’La gente estaba muy animada, los premios eran en especie (sobre todo embutidos). Yo presenté por fotos mi Belén de ganchillo (en aquel año solo el Misterio) y quedé segunda, pero en 2024, que se mantuvo el certamen, logré hacerme con el primer puesto, y este 2025 espero repetir’’.

‘’Como no te muevas, los pueblos ya cada vez parecen lugares más abandonados. Aprovechamos el puente para la inauguración que venga más gente y familia. Yo no soy de aquí, sino del Puerto de Santa María (Cádiz), es mi marido el oriundo, pero yo llevo ya viniendo 40 años. El Consejo Comarcal techó una casa caída en la plaza principal del pueblo y es el lugar que aprovechamos para montar el nacimiento. El primer año, que era más pequeño, lo dejé afuera en la calle pero con cuidado de que se mojara lo menos posible. Esas figuras primigenias son más grandes, ya que por dentro tienen botellas de dos litros’’, describe Ana.

‘’Los vecinos representados o paisanos, son espuma y alambre. Están vestidos de manera tradicional, con boinas, pana y ropa de labranza, haciendo sus oficios y quehaceres. He aumentado el tamaño del nacimiento para que todos se encuentren representados, y como novedad este año aparece la cantina, que se suma a la Iglesia, la expendeduría o el horno de pan. La idea ha tenido muy buena aceptación‘’, resume con orgullo.

Los servicios básicos en la zona son cada vez peores Ana Hermoso aprovecha para informar de la mala situación sanitaria de la zona, ya que ‘’han reducido el médico y ahora solo pasa consulta en todo el municipio un rato los jueves. Hay muchas personas mayores sin medios para desplazarse y tienen que ir hasta Villafranca o Ponferrada si necesitan asistencia sanitaria. El Ayuntamiento pide que viniera al menos tres veces a la semana, pero no le hacen mucho caso’’.