La Audiencia Provincial de León acoge el juicio por agresión al presidente del Consejo del Bierzo

La Audiencia Provincial de León acoge el 9 de octubre, a partir de las 12.00, el juicio que sentará en el banquillo a los dos acusados de agredir al presidente del Consejo Comarcal y exalcalde de Ponferrada, el socialista Olegario Ramón, en abril de 2024.

En el banquillo se sentarán F.P.C., para el que el Ministerio Fiscal pide cinco años de prisión por un presunto delito de atentado contra la autoridad con agravante de discriminación y lesiones, y dos años para J.A.P.A. por amenazas. Además se establece una multa que asciende, entre los dos, a 2.500 euros por lesiones y daños morales.

El suceso tuvo lugar en la noche del 11 de abril de 2024, cuando varias personas se manifestaban ante las puertas de la sede del PSOE de Ponferrada, en la calle General Vives, en protesta por la Ley de Amnistía impulsada desde el Gobierno Central. Esas protestas se repetían desde hacía varios días a última hora de la tarde. Ramón, quien salía de la sede tras una reunión, fue agredido por uno de esos manifestantes, F.P.C., cuando le increpó y, tras ver cómo Ramón sacaba el móvil, le agarró, le zarandeó y le propinó patadas, suceso que, además, quedó reflejado en un vídeo.