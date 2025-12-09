Arden 200 pacas de paja en Sésamo y un coche híbrido

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Ponferrada tuvo que intervenir, ayer, en dos focos de fuego declarados por causas muy diferentes. La primera intervención se produjo poco después de las dos de la madrugada en la avenida de Pontevedra de Ponferrada. Hasta allí se trasladó una dotación de bomberos con un camión autobomba para sofocar las llamas en un vehículo estacionado. Una labor dificultada por las constantes reigniciones, un derrame de gasolina y la posible afectación de las baterías, al tratarse de un vehículo microhíbrido, han explicado fuentes del servicio de extinción. Finalmente, los efectivos movilizados concluyeron las labores a las 3.20 horas.

Concluidos los trabajos de extinción, el turismo fue trasladado hasta las instalaciones del parque de Bomberos de la capital berciana, donde permanecerá al menos 48 horas en una balsa de agua generada mediante una lona para evitar posibles reigniciones en la batería. «Es la primera vez que el servicio interviene en un incendio con posible afectación de las baterías de un vehículo de este tipo», explican.

La segunda intervención de los bomberos de Ponferrada fue en Sésamo, en el municipio de Vega de Espinareda, después de recibir el aviso de que se había declarado un incendio en un montón de pacas de paja. Eran las 7.44 horas y hasta el lugar se desplazó una dotación de bomberos con dos autobombas. 200 pacas estaban ardiendo y había peligro de propagación hacia una nave.

El incendio de Sésamo pudo ser controlado con rapidez, pero sí resultaron afectados diversos elementos auxiliares de labranza ubicados en las proximidades de la paja, entre ellos una máquina segadora. El propio dueño de las pacas quemadas, con su tractor, y una autobomba perteneciente al servicio de Medio Ambiente, que se encargó del abastecimiento de agua para poder afrontar la extinción, ayudaron en las labores.