Sanitas pone fin a su relación con el Hospital de la Reina y deja en el aire a los asegurados

«Tu tarjeta sanitaria deja de estar operativa a partir del 31 de diciembre». Este es el mensaje que le ha llegado a los asegurados de Sanitas que recibían atención sanitaria en el Hospital de la Reina de Ponferrada, después de que la compañía aseguradora haya decidido, «de manera unilateral», poner fin al contrato y a una relación comercial de más de una década. Esto deja a los pacientes, especialmente lo que tienen alguna enfermedad crónica, en una situación complicada, porque el seguro médico que están pagando no cubre las consultas con la o el que ha sido su especialista hasta el momento.

La atención para los asegurados de esta compañía se centraliza, ahora, en el otro centro sanitario de Ponferrada y esto supone «comprometer el derecho» de los pacientes a elegir dónde y por quién» quieren ser atendidos, aseguran desde el Hospital de la Reina en la comunicación remitida a todos los afectados, e insisten en que la decisión de Sanitas «interrumpe la continuidad asistencial con médicos que conocen el historial clínico» de los pacientes.

El Hospital de la Reina asegura que el paso dado por Sanitas es «inexplicable», defiende haber alcanzado «habitualmente los estándares de calidad marcados» por la aseguradora y advierte que los afectados «perderán el acceso médico más completo del área del Bierzo, con más de 30 especialidades y más de 50 especialistas».

«Nuestro índice NPS (indicador de lealtad del cliente que mide la probabilidad de que recomienden una empresa, producto o servicio a otros) acreditado y validado es de 61 puntos, frente a los 52 de la media del sector», subrayan también desde el Hospital de la Reina.

Entre los usuarios hay malestar, sobre todo quienes tienen patologías crónicas y ya no serían asumidos por otro seguro para poder mantener su atención en este centro.