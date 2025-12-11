La XVII Bienal de Arquitectura muestra en Ponferrada los 55 mejores proyectos

Presentación de los trabajos en la BEAUL. DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada se coloca en el epicentro de la arquitectura y el urbanismo con la celebración de la XVII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU), que alberga La Térmica Cultural bajo el lema “Flujos Comunes”. En la Sala de Turbinas pueden verse un total de 55 proyectos premiados en tres categorías —obras, divulgación y publicaciones— que reconocen los mejores trabajos del sector entre 2023 y 2024. En total, se presentaron 600 trabajos.

La muestra, comisariada por Ander Bados y Miguel Ramón, se presentó esta mañana en este “espacio industrial reconvertido en cultural”, como apuntó la directora del área de museos de la Fundación Ciudad de la Energía, Concepción Fernández. Del mismo modo, destacó la apuesta de Ponferrada para que un evento como este “salga de los circuitos habituales”.

La exposición podrá visitarse hasta el 15 de marzo de 2026, ofreciendo al público los trabajos seleccionados. Posteriormente, recorrerá otras ciudades españolas.

“Flujos Comunes” se articula en torno a cinco ejes temáticos que configuran la sociedad actual: materiales, personas, energía, datos y medio ambiente. De este modo, se cuestionan las formas tradicionales de ejercer la arquitectura.

Convocada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en colaboración con el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y la Fundación Arquia, la XVII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo reconoce los proyectos destacados que se presentan en Ponferrada mediante un dispositivo expositivo que toma como punto de partida la figura de la maleta, reinterpretada como símbolo de viaje, archivo portátil y arquitectura mínima. Cada maleta se abre de forma vertical y despliega planos iluminados sobre los cuales están serigrafiadas imágenes, esquemas y diagramas. Además, la exposición no sigue un trazado lineal, por lo que el visitante puede realizar su propio recorrido.

“Este conjunto de obras refleja el extraordinario momento que vive la arquitectura contemporánea en España”, precisan los comisarios. La veintena de obras condecoradas muestra la innovación en España tanto en viviendas de protección social como en casas consistoriales o espacios industriales.

Cabe destacar que la bienal cuenta con la colaboración de la Fundación Ciudad de la Energía, el Colegio de Arquitectos de León, y el apoyo del Ayuntamiento de Ponferrada, la Junta de Castilla y León, la Universidad de León y la sede en Ponferrada de la UNED.

Ander Bados, Miguel Ramón y Concepción FernándezL. DE LA MATA