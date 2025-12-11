La Junta impulsa el Ponfeblino con una subvención de 240.000 euros para la vía férrea

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Junta impulsa la puesta en marcha del Tren Turístico Ponfeblino en León con una subvención de 240.000 euros para completar la reparación de la vía férrea. De esta forma, el Gobierno autonómico refuerza su apuesta por un proyecto estratégico para la dinamización económica, social y patrimonial del Bierzo y Laciana.

Se ha autorizado hoy, en Consejo de Gobierno, la concesión directa de esta subvención al Consorcio del Tren Turístico Ponfeblino, destinada a financiar las obras necesarias para completar la reparación del tramo ferroviario Cubillos–Villablino, imprescindible para la futura puesta en servicio del tren turístico Ponferrada–Villablino.

Con esta inversión, el Gobierno autonómico "reafirma su compromiso con un proyecto estratégico para la dinamización económica, social y turística de la comarca del Bierzo, y contribuye a que el Tren Turístico Ponfeblino se convierta en un elemento tractor capaz de generar actividad, empleo y nuevas oportunidades vinculadas al patrimonio industrial y ferroviario de la zona"

El impulso al Ponfeblino se suma a las actuaciones que el Gobierno autonómico viene desarrollando para reforzar la cohesión territorial, apoyar a los municipios y promover iniciativas que pongan en valor los recursos propios de cada comarca.

Hay que recordar que el Consorcio del Tren Turístico Ponfeblino —integrado por el Consejo Comarcal del Bierzo y los ayuntamientos de Cubillos, Palacios del Sil, Páramo del Sil, Ponferrada, Toreno y Villablino— tiene como objetivo la recuperación y explotación del histórico trazado ferroviario, un recurso singular con un enorme potencial turístico.

La Junta ya apoyó este proyecto en 2021, cuando autorizó una subvención de 18.000 euros para la redacción del documento técnico previo que permitió definir las actuaciones necesarias para recuperar el tramo viario Ponferrada–Villablino. Posteriormente, el Consorcio aprobó el proyecto de obras y licitó tanto la reparación de la vía entre Cubillos y Villablino como la adquisición del material móvil requerido para su explotación.

Durante la ejecución de los trabajos se detectó un descalce de vía entre los puntos kilométricos 32+575 y 32+600, un incidente que impide la circulación y cuya reparación resulta imprescindible para avanzar en la puesta en servicio del tren turístico. La subvención autorizada hoy permitirá financiar íntegramente esta intervención adicional y garantizar la continuidad del proyecto.