Morala: “Los ciudadanos necesitan mejores servicios públicos, no encarecidos por los impuestos”

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha defendido hoy en la Comisión Ejecutiva de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León la oposición de las corporaciones locales populares al incremento de la tasa que tendrán que pagar los ciudadanos tras la decisión del Gobierno socialista por hacer más caros los servicios públicos relacionados con el Medio Ambiente.

"No quiero para los ciudadanos de Ponferrada, ni para los ciudadanos de otros municipios que tengan que pagar hasta un 20% más por la tasa de recogida y un 10% más por la tasa de tratamiento de los residuos. Quiero que tengan cada vez mejores servicios públicos, pero que se busque la eficiencia económica de otra manera", insiste.

En su intervención, destaca que "la estrategia popular siempre trata de buscar el equilibrio y la eficiencia financiera haciéndolo compatible con la mejora de la calidad de los servicios ambientales y sólo subsidiariamente si esta mejora lo requiere incrementar el coste, pero la estrategia socialista siempre es buscar el incremento de los impuestos sin tener en cuenta las mejoras de eficacia y eficiencia y subsidiariamente nada, porque el bolsillo de los ciudadanos lo aguanta todo".

En este sentido, el regidor ponferradino precisa que "tenemos un nuevo ejemplo de esta forma de proceder, que es a la vez invasiva de la autonomía local y predadora para los bolsillos de los ciudadanos y de las pequeñas empresas y autónomos en particular".

"Como saben que el impacto es muy negativo han tratado de contar una nueva falacia: que obliga la Unión Europea, cuando en realidad no es así. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha decidido que el impacto sea del 100% cuando en otros países no es obligatorio, y las subidas de impuestos han sido mucho menores. Qué no se inventen que Europa obliga, porque en realidad es Sánchez quien obliga y hay que preguntarles a los socialistas ponferradinos si prefieren quedar bien con su jefe o con los ciudadanos, porque no hay otra forma de plantear esta cuestión”.

En nombre de todos los alcaldes populares, Marco Morala ha defendido que no se aplique esta medida de tan alto impacto para la ciudadanía y para la economía local; que se modifique la ley 7/2022; y que "el Gobierno central impulse un plan para estas infraestructuras de manera que el impacto en las arcas locales sea menor y que no se conculquen los derechos de los ayuntamientos a decidir su estructura financiera, de manera que por primera vez le venga impuesta por el Gobierno de la Nación la obligatoriedad de subir tasas en perjuicio de los ciudadanos, sin capacidad de los consistorios para tratar de encontrar otras medidas financieras y presupuestarias".