Ponferrada celebra una jornada sobre los delitos de odio hacia personas con discapacidad

El subdelegado en el acto celebrado en PonferradaL. DE LA MATA

Publicado por ICAL Ponferrada Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, confirmó hoy que la provincia no registró en 2024 ningún delito relacionado con odio hacia las personas con discapacidad, “una problemática muy cruel”, dijo durante su participación en una jornada sobre este tipo de delitos, organizada por la Policía Nacional de Ponferrada y que se desarrolla en el Conservatorio Cristóbal Halffter de la ciudad.

“Este delito atenta directamente contra la dignidad de las personas y los derechos”, añadió Alaiz, quien explicó que la cita congrega a asociaciones, entidades, instituciones y comunidad educativa para que haya “una colaboración para evitar estos delitos”

En todo caso se felicitó porque en 2024 no se registró ninguna denuncia relativa a estos casos, que sí se dieron en 2023. “Solo se investigó una causa por discriminación generacional y se esclareció”, indicó. “Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están realizando su trabajo de una manera excelente”, afirmó. También indicó que en los juzgados hay una especialización sobre estos delitos.

Por su parte el comisario de Ponferrada, Roberto Morán, también señaló la importancia de dar visibilidad a estos delitos. “Queremos siempre prevenir este tipo de actitudes y decir que la tolerancia es cero”.

Morán también dijo que es importante hacer esta labor “desde edades tempranas” y por eso los funcionarios de participación ciudadana trabajan con colectivos profesionales, familias y dentro del ámbito educativo.

El comisario Roberto Morán en la celebración de la jornadaL. DE LA MATA

Marco Morala en un momento del actoL. DE LA MATA