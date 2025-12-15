El Banco de Alimentos sube un 41% los beneficiarios este año

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El número de usuarios del Banco de Alimentos del Sil se ha incrementado este año en un 41 % en 2025. Así lo puso de manifiesto la presidenta de la entidad, Esther Reyes, quien desgranó que un 11 % corresponde al perfil de familias que, aunque cuentan con trabajo, «no llegan» y «rozan la vulnerabilidad». Se trata —según indicó— de un nuevo perfil de usuarios que necesitan este servicio para tener cubierta una de las necesidades más básicas, como es la alimentación. «El perfil ha cambiado; son familias que están trabajando y no llegan. Es el nuevo usuario del Banco», matiza. A esto se añade el 30 % de familias en situación administrativa irregular, que se encuentran en trámite de permisos de empleo y, en la mayoría de los casos, con niños a su cargo, por lo que necesitan de la solidaridad de este servicio que atiende al Bierzo, aunque también a Laciana e incluso a la vecina Valdeorras. Reyes asegura que la Gran Recogida celebrada los días 7 y 8 de noviembre —no solo en la comarca berciana, sino también a nivel nacional, antes de la llegada de la Navidad— estuvo mejor de lo esperado y que actualmente cuentan con «despensa para unos meses».

Además, en esta campaña las personas dejan vales en diferentes cadenas para que puedan usarse a lo largo de la temporada. «Es un depósito que podemos canjear a lo largo de todo el año; lo haces de una vez o lo haces de varias», resalta, y precisa que es especialmente importante para productos con fecha de caducidad corta, como la leche. Gracias a estos vales, explica, pueden disponer de productos hasta los meses de mayo o junio. Asimismo, en primavera suele celebrarse otra recogida, lo que «es una manera de tener siempre stock en nuestros almacenes».

En cuanto a la situación económica, Reyes destaca que ya se han ido efectuando parte de los ingresos procedentes de las subvenciones, pero «necesitamos que las administraciones vayan con más fluidez», porque, de lo contrario, «las asociaciones no llegamos» para poder acometer los proyectos. El funcionamiento del Banco de Alimentos requiere de una logística precisa y constante: para que una familia en situación de vulnerabilidad pueda tener un plato de comida caliente, todo el engranaje debe funcionar a la perfección.

De hecho, recuerda que la operatibvidad conlleva un «gasto bastante importante», ya que solo en mantenimiento se alcanzan cerca de 60.000 euros anuales. De cara a las próximas fiestas, la responsable del servicio indica que cuentan con productos navideños. «Un año más lo hemos vuelto a conseguir», añade. Hay que destacar que Cualquier persona o entidad que desee colaborar puede hacerlo acercándose a sus instalaciones, situadas en los bajos del estadio El Toralín, en horario de 09.00 a 13.00 horas. No debe olvidarse que la solidaridad de la ciudadanía llena despensas y devuelve esperanza a quienes atraviesan momentos especialmente difíciles.

Por ello, la labor del Banco de Alimentos del Sil es esencial para cientos de familias del Bierzo, Laciana e incluso de la vecina Valdeorras, en la provincia de Orense.