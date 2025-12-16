Nuevo aparcamiento de 180 plazas para los días navideños

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada acondiciona un nuevo aparcamiento temporal en la zona alta de la ciudad para facilitar la visita a las luces navideñas y la participación en las diferentes actividades programadas en estas fechas. Es el espacio comprendido entre la glorieta del Cruceiro y el estacionamiento del Carmen que estará operativo a partir del fin de semana.

La brigada de obras municipal ha iniciado, ya, los trabajos desbrozando el solar. Además, se allanará todo el terreno para eliminar baches y socavones; y se rellenará con zahorra. La intervención permitirá acondicionar 180 estacionamientos más según explicó el concejal de Urbanismo, Carlos Cortina. «Debido al éxito de las actividades y el gran número de personas que visitan el casco antiguo para ver las luces hemos decidido habilitar este espacio. Se han quitado aparcamientos en el puente García Ojeda y también en la plaza Obispo Osmundo. Se pierden unos 80 aparcamientos y con este espacio se ofrecen 180 estacionamientos» dijo. El edil reconoce que «no será suficiente» pero supondrá una ayuda.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha alcanzado un acuerdo con el propietario del solar que autoriza temporalmente su uso sin coste para las arcas municipales. La idea es que sirva de aparcamiento hasta que se lleve a cabo el desarrollo urbanístico de todo ese espacio.

De hecho, el concejal del área Carlos Cortina asegura que las negociaciones con el resto de propietarios siguen su curso y que, en breve, se podrá presentar el proyecto de parcelación. El desarrollo del SSUN-3 incluye la construcción de viviendas, tres centros comerciales, el nuevo centro de salud Ponferrada Uno y un jardín de memoria, en un espacio global de más de 56.000 metros cuadrados de superficie. La zona está llamada a ser uno de los desarrollo urbanísticos en la parte alta de la ciudad y que da entrada al casco histórico juntocon la cubrición del canal de Cornatel.