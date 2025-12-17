Souto Vivo, de ADR Bierzo-Cabrera, activa la regeneración con la identificación de fincas piloto

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Tras la reciente adjudicación de fondos por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el equipo técnico de la Asociación de Desarrollo Rural (ADR) Bierzo-Cabrera ha iniciado visitas técnicas y reuniones informativas para sentar las bases de lo que aspira a convertirse en un modelo pionero de gestión ecosistémica en España.

En esta fase inicial, ADR Bierzo-Cabrera está realizando reuniones y visitas de campo para identificar las 10 fincas piloto que liderarán la gestión regenerativa del paisaje, primer hito del proyecto Souto Vivo. Localidades gravemente afectadas por los incendios de este verano, como Yeres, Las Médulas y su entorno, o Peranzanes, están mostrando una acogida excepcional y una decidida voluntad de colaboración ciudadana.

ADR Bierzo-Cabrera quiere agradecer especialmente el trato facilitador de la Junta Vecinal de Las Médulas, así como el acompañamiento y actitud de participación de la Asociación de Vecinos de Las Médulas (propietarios particulares), junto con propietarios particulares de la localidad vecina de Yeres. Del mismo modo, el Ayuntamiento de Peranzanes, colaborador comprometido con Souto Vivo, ha explicitado un apoyo a la regeneración del paisaje por encima de las expectativas iniciales, un respaldo que ADR valora muy positivamente.

“La actitud de los vecinos y vecinas está siendo ejemplar. Existe una conciencia colectiva de que la mejor defensa contra el fuego es un paisaje vivo y gestionado”, señala Nancy Prada Rodríguez, presidenta de ADR Bierzo-Cabrera.

“En las reuniones mantenidas, hemos encontrado una disposición total de los propietarios para sumar sus parcelas al proyecto y colaborar en un modelo que les devuelve el protagonismo”.

En territorios que no sufrieron los incendios de este verano y apuestan por actuar en la prevención mediante la gestión y ordenación de la masa forestal del soto de castaño, los ayuntamientos de Sancedo y Castrillo de Cabrera también han comprometido su apoyo desde el diseño de Souto Vivo y se han puesto a disposición del equipo técnico para futuras actuaciones.

ADR continúa con la programación inminente de reuniones con vecinos, agentes y administraciones locales objetivo como Oencia, Trabadelo, Vega de Valcarce, Balboa, Berlanga del Bierzo o Igüeña. Souto Vivo destaca por su enfoque innovador: es pionero en aplicar a escala local la Economía del Donut de Kate Raworth, un modelo que busca el equilibrio entre el bienestar social y los límites ecológicos del planeta.

El proyecto no se limita a la intervención ambiental: su objetivo es impulsar una nueva entidad de economía social capaz de generar ingresos a los propietarios por los servicios ecosistémicos que prestan a la sociedad.

“Queremos que cuidar el monte sea rentable. Souto Vivo generará empleo verde cualificado y ofrecerá una alternativa real al abandono agrario, que es el principal combustible de los grandes incendios”, explican desde el equipo técnico, liderado por Rubén de Prado Jimeno.

Esta singularidad ha permitido consolidar una red de colaboraciones y apoyos institucionales, entre los que destacan la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), el Consejo Comarcal del Bierzo y los ayuntamientos de Castrillo de Cabrera, Sancedo y Peranzanes. Asimismo, agentes territoriales y nacionales con alto valor de conocimiento (como Alimentos de Calidad del Bierzo, la Asociación de Agricultura Regenerativa, y La Mesa del Castaño junto a su secretaría técnica Cesefor) están aportando un soporte técnico y una actitud facilitadora que ADR Bierzo-Cabrera quiere subrayar.

Próximos pasos

Durante las próximas semanas, ADR Bierzo-Cabrera continuará con su calendario de visitas para finalizar la selección de los beneficiarios directos. El objetivo es que, durante el primer trimestre del año, el plan de monitorización y los talleres participativos estén a pleno rendimiento, sentando las bases de un manual de replicabilidad que sirva de guía para otros territorios de la España Vaciada.

“Souto Vivo es una respuesta directa y participativa a la crisis demográfica y climática. Es, en definitiva, la apuesta de El Bierzo y Cabrera por un futuro donde la tierra vuelva a ser motor de vida desde la regeneración”, concluye Nancy Prada Rodríguez.