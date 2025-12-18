Se busca al atracador que escapó de la policía tras robar a punta de pistola un banco en Ponferrada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un individuo con el rostro cubierto perpetró un atraco este jueves de 2025, a las 9:00 horas, en una sucursal bancaria localizada en la avenida de Portugal de Ponferrada, en la provincia de León. El asaltante, que empleó una pistola para intimidar, logró sustraer una cantidad de tres mil euros en efectivo antes de emprender la huida.

Según informaron fuentes oficiales de la Subdelegación del Gobierno en León, el sujeto accedió al interior de la entidad bancaria y, mediante amenazas directas a una de las cajeras presentes, consiguió apoderarse de la suma de tres mil euros. Este incidente ha generado una rápida respuesta policial en la zona.

Tras consumar el robo, el encapuchado consiguió escapar del lugar sin ser interceptado. La Policía Nacional ha puesto en marcha de inmediato un dispositivo de búsqueda e investigación para esclarecer los detalles del suceso y lograr la identificación y detención del responsable de este atraco en Ponferrada.