Más de 367.000 euros para la ejecución del Emisario y la Edar en Folgoso de la Ribera

La Junta de Castilla y León autoriza la concesión de una aportación dineraria a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (SOMACYL), destinada a financiar la ejecución del emisario y de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en el municipio leonés de Folgoso de la Ribera, actuación cofinanciada por el Instituto de Transición Justa

Vista aérea de Folgoso de la Ribera, en una imagen de archivo. NARDO VILLAVOY

La Junta de Castilla y León ha autorizado hoy, en Consejo de Gobierno, una aportación dineraria por importe total de 367.649 euros a objeto financiar la ejecución de una infraestructura hidráulica esencial para el municipio de Folgoso de la Ribera, consistente en la construcción del emisario y de la EDAR, contribuyendo a la mejora del tratamiento de las aguas residuales, a la protección del medio ambiente y a la calidad de vida de la población.

La actuación se enmarca en las competencias y fines de SOMACYL cuyo objeto social incluye la realización de obras, proyectos y servicios relacionados con la protección, conservación y mejora del medio ambiente y de las infraestructuras hidráulicas y ambientales, en el marco de la política ambiental de la Comunidad y con el objetivo de lograr la máxima eficiencia en la financiación de las inversiones públicas.

El proyecto forma parte de las medidas de apoyo a las comarcas mineras contempladas en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018, desarrollado mediante el Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto, y del II Convenio Marco de Colaboración suscrito entre el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Junta de Castilla y León para el impulso económico de estas zonas, en cuyo anexo se incluía la ampliación y mejora de distintas estaciones depuradoras, entre ellas la de Folgoso de la Ribera.

En desarrollo de este marco, se suscribió un convenio entre el Instituto de Transición Justa y la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para la ejecución del proyecto que hoy se autoriza.

