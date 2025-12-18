Más de 367.000 euros para la ejecución del Emisario y la Edar en Folgoso de la Ribera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha autorizado hoy, en Consejo de Gobierno, una aportación dineraria por importe total de 367.649 euros a objeto financiar la ejecución de una infraestructura hidráulica esencial para el municipio de Folgoso de la Ribera, consistente en la construcción del emisario y de la EDAR, contribuyendo a la mejora del tratamiento de las aguas residuales, a la protección del medio ambiente y a la calidad de vida de la población.

La actuación se enmarca en las competencias y fines de SOMACYL cuyo objeto social incluye la realización de obras, proyectos y servicios relacionados con la protección, conservación y mejora del medio ambiente y de las infraestructuras hidráulicas y ambientales, en el marco de la política ambiental de la Comunidad y con el objetivo de lograr la máxima eficiencia en la financiación de las inversiones públicas.

El proyecto forma parte de las medidas de apoyo a las comarcas mineras contempladas en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018, desarrollado mediante el Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto, y del II Convenio Marco de Colaboración suscrito entre el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Junta de Castilla y León para el impulso económico de estas zonas, en cuyo anexo se incluía la ampliación y mejora de distintas estaciones depuradoras, entre ellas la de Folgoso de la Ribera.

En desarrollo de este marco, se suscribió un convenio entre el Instituto de Transición Justa y la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para la ejecución del proyecto que hoy se autoriza.