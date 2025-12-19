Stac cierra este 2025 creciendo al 20% y creará 24 empleos nuevos

La compañía StacBond, líder en la fabricación de panel composite de aluminio y soluciones para fachadas arquitectónicas, con centro de producción en el polígono industrial de la Rozada, Parandones (Toral de los Vados), cierra balance este año 2025 con muy buenos resultados y buenas noticias para el Bierzo: Crece en producción y creará más puestos de trabajo. La factoría que puso en marcha en la comarca Carlos Vega, con un equipo de primera, daba a conocer a este periódico que refuerza su crecimiento industrial con un aumento de su producción en más de un 20% respecto a 2024 y acelera su expansión internacional, especialmente en el competitivo mercado de Estados Unidos. Stacbond logra cerrar este ejercicio 2025 con el mayor volumen de producción de su historia, un hito que consolida su crecimiento industrial y se traduce directamente en la creación de 24 nuevos puestos de trabajo en su centro productivo del Bierzo, donde la plantilla se aproxima ya a los 250 profesionales. La compañía, ubicada en el municipio de Toral de los Vados, ha incrementado de forma significativa su volumen de producción este año. Y lo explican en el hecho de que se apoyan en «la ampliación de su capacidad productiva, la optimización de sus procesos industriales y una fuerte apuesta por la internacionalización».

Desde sus instalaciones en la comarca, contando en la actualidad con uno de los complejos industriales más avanzados del sector en Europa, la firma empresarial Stacbond refuerza su posicionamiento en mercados clave como el español, pero con gran afianzamiento en Portugal, Francia, Polonia y numerosos países del norte de Europa. Especial relevancia está adquiriendo la expansión en el competitivo Estados Unidos, donde la compañía ha duplicado el stock disponible, ha ampliado su red comercial, establecido nuevos almacenes logísticos y reforzado su estructura local para dar respuesta a una demanda creciente.

«Este impulso se suma al sólido posicionamiento de Stacbond en Latinoamérica, donde es ya la marca europea de referencia en su sector, y a su presencia consolidada en más de 90 países», resaltan desde la empresa berciana. Según Jorge Pintor Prada, Ceo de StacBond, «este récord de producción y la creación de nuevos empleos son el resultado directo del trabajo, el compromiso y la capacidad del equipo que tenemos en el Bierzo, que se ha convertido en un pilar estratégico para el crecimiento global de la compañía».

Pero, la compañía no se queda en lo conseguido. «Este proceso de expansión internacional hace necesario seguir incorporando talento en el Bierzo, con perfiles que den soporte al crecimiento industrial de la empresa. En concreto, StacBond busca ingenieros, técnicos de mantenimiento, electromecánicos y operarios de producción, ofreciendo un entorno industrial avanzado, estabilidad laboral y proyección internacional», avanzan. Señalan que la empresa «reafirma su compromiso firme y a largo plazo con el Bierzo, desde donde se desarrolla y concentra el 100% de su actividad industrial. La empresa apuesta por generar empleo estable y cualificado, fortalecer el tejido industrial y contribuir de forma activa al desarrollo económico y social de la comarca», concluyen.

