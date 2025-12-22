Cementos Cosmos entrega 3.000 euros a los Bancos de Alimentos de Toral de los Vados y del Sil

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Votorantim Cimentos y los trabajadores de Cementos Cosmos han renovado su compromiso solidario con la comarca realizando una aportación de 1.500 euros al Banco de Alimentos de Toral y la misma cantidad al Banco de Alimentos Sil-Ponferrada.

Esta colaboración, que se repite cada año desde hace más de una década, se destinará a la compra de alimentos no perecederos y productos básicos de primera necesidad, que serán distribuidos a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

El acto de entrega ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Toral de los Vados y en la sede del Banco de Alimentos de Sil-Ponferrada, con la presencia de representantes de ambas organizaciones, Jaime Santoalla, director de la fábrica y miembros del Comité de Empresa.

Rubén Abramo, presidente del Comité, aseguró que, “estamos comprometidos con nuestra comunidad y con las familias que atraviesan situaciones complicadas. Por eso, con este gesto reafirmamos nuestro deseo de estar cerca de quienes más lo necesitan y de contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a mejorar su calidad de vida, especialmente en fechas tan señaladas como éstas”.

Por su parte, Jaime Santoalla ha querido agradecer la importante labor de instituciones como Banco de Alimentos, que distribuyen ayuda alimentaria y productos de primera necesidad a personas sin recursos y/o riesgo de exclusión social. Santoalla ha recordado que “la solidaridad forma parte de nuestra forma de entender la responsabilidad empresarial".