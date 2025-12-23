Un investigador del Campus de Ponferrada estudia con National Geographic el impacto del fuego en el corazón de África

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El investigador y docente del Campus de Ponferrada de la Universidad de León, Víctor Fernández, ha participado en una expedición científica del Okavango Wilderness Project, una iniciativa internacional impulsada por National Geographic cuyo objetivo es estudiar y proteger uno de los ecosistemas más importantes y frágiles de África.

La cuenca del Okavango constituye la principal fuente de agua para cerca de un millón de personas y es uno de los territorios con mayor biodiversidad del continente africano. En ella se concentra, entre otros valores naturales, la mayor población de elefantes que queda en el mundo, además de numerosas especies emblemáticas como leones, guepardos, licaones y cientos de aves.

La expedición se desarrolla en las Tierras Altas de Angola, una de las regiones más remotas y menos conocidas del planeta, de donde proceden algunos de los grandes ríos africanos, como el Okavango —que recibe de esta zona el 95 % de su caudal— o el Zambeze. Estos sistemas fluviales sostienen tanto a una extraordinaria diversidad de vida silvestre como a millones de personas que dependen directamente de sus aguas.

Tras el fin de la guerra civil angoleña y la progresiva apertura de vías de acceso, la presión humana sobre estos ecosistemas ha aumentado significativamente. El crecimiento de los asentamientos, la tala de árboles, la producción de carbón vegetal y los incendios provocados por actividades humanas como la caza o la agricultura de tala y quema suponen actualmente una de las principales amenazas para las fuentes de agua de la región.

Avanzar hacia una gestión sostenible del fuego

En este contexto, el equipo del Okavango Wilderness Project, coordinado por la Fundación Lisima, invitó a participar al profesor Víctor Fernández-García, investigador de la Universidad de León con más de diez años de experiencia en el estudio de incendios forestales en distintos continentes. Su contribución se centra en avanzar hacia una gestión más sostenible del fuego, compatible con la conservación de los ecosistemas y las necesidades de las comunidades locales.

“El fuego no es siempre un enemigo. En los bosques de miombo ha sido utilizado tradicionalmente por las poblaciones locales sin comprometer la persistencia del bosque, pero también estamos observando incendios no deseados que pueden provocar pérdida de biodiversidad e incluso deforestación”, explica el investigador de la ULE, que subraya la necesidad de profundizar en el conocimiento científico de estos procesos para reducir riesgos ambientales y socioeconómicos.

Durante la expedición, Fernández-García ha trabajado en la caracterización de los regímenes de incendios mediante imágenes de satélite, con el objetivo de diferenciar entre fuegos con efectos beneficiosos o insignificantes y aquellos que resultan perjudiciales para los ecosistemas y las comunidades. Asimismo, ha asesorado en el diseño de experimentos de quemas controladas en turberas, ecosistemas clave para la regulación del agua a lo largo del año, y ha contribuido a definir nuevas líneas de investigación junto al resto del equipo científico.

Desde 2015, el Okavango Wilderness Project ha completado 12 expediciones de varios años, recorriendo más de 13.000 kilómetros desde las tierras altas de Angola hasta las salinas de Makgadikgadi Pan, en Botswana. El proyecto ha generado una base de datos sin precedentes que se pone a disposición de científicos, responsables políticos y educadores, y que resulta esencial para garantizar la protección a largo plazo de esta región.

La participación del investigador del Campus de Ponferrada ha permitido además reforzar la proyección internacional de la Universidad de León, establecer contactos con representantes de la Embajada de España en Angola y explorar posibles vías de cooperación institucional y académica en el ámbito de la formación y la investigación.