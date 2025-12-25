Ponferrada anuncia el inicio de la limpieza del mayor depósito de vertidos ilegales del municipio

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada ha anunciado el inicio de la limpieza del mayor depósito de vertidos ilegales del municipio.

Según ha explicado el concejal del área, Carlos Fernández, la acción se debe a la "intensa campaña emprendida por la Concejalía de Medio Ambiente, con el fin de eliminar vertidos ilegales en la periferia del casco urbano".

Por ello, el edil Carlos Fernández confirma que la gestión para la limpieza del mayor vertedero irregular de escombros de Ponferrada se completa sin coste para el Ayuntamiento. Después de una intensa gestión con la actual propiedad de la parcela en la que se ubicaba la antigua fábrica de bloques de Flores del Sil, se han iniciado los trabajos de vaciado y tratamiento “del problema más grave de cuantos teníamos en el municipio, del que se había olvidado durante su mandato Olegario Ramón, aunque ahora se dedique en cuerpo y alma a buscar vertidos incontrolados en lugar de ponerse a trabajar para enviar al Consejo de Cuentas las del último lustro del Consejo Comarcal que en teoría preside"

El concejal popular indica que en este solar se calcula que hay que evacuar más de 20.000 toneladas de escombro, que "hasta hoy afeaban un lugar muy concurrido al pie del río Sil por el que muchas personas pasan a diario paseando, corriendo o en bicicleta". En este sentido, el edil puntualiza que "ha tenido que ser este equipo de Gobierno el que ha encontrado una solución definitiva a este problema”.

Hay que recordar que la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ponferrada ha abierto, este año, 38 expedientes sancionadores a personas que han arrojado residuos, principalmente escombros, en zonas periurbanas o, directamente, en el entorno natural. Asimismo se ha eliminado otros 24 puntos negros en zonas periurbanas y el entorno natural del municipio y advierte del aumento del abandono de muebles y enseres junto a los contenedores