Papá Noel visita a los niños ingresados en la planta de Pediatría del Hospital El Bierzo de Ponferrada

El Hospital El Bierzo ha recibido la visita de Papá Noel, quien ha recorrido la planta de Pediatría para llevar ilusión, regalos y sonrisas a los niños y niñas que se encuentran ingresados durante estas fechas navideñas.

La actividad ha sido organizada por la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) en colaboración con profesionales del Servicio de Pediatría. Los libros y juguetes donados han sido recogidos en el bar Mo.de.Mo y en el municipio de Toral de los Vados, lo que ha permitido que los menores pudieran compartir un momento cercano y festivo con Santa Claus.

Durante el recorrido, Papá Noel ha estado acompañado por profesionales de Enfermería, auxiliares y pediatras, quienes han facilitado la visita garantizando en todo momento el bienestar de los pacientes. El equipo directivo de la Gasbi ha destacado que este tipo de actividades forman parte del compromiso del centro con la humanización sanitaria, especialmente en la atención pediátrica.