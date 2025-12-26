Asprona Bierzo lanza Aspronautas 2024, su nuevo vino de La Grisuela

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Asprona Bierzo lanza al mercado la nueva añada de su vino inclusivo Aspronautas 2024, que da un paso más en su consolidación como proyecto vitivinícola y social al convertirse, por primera vez, en vino de paraje dentro de la Denominación de Origen Bierzo. «Es un vino de paraje de la viña de La Grisuela, con uvas de mencía y blancas que nosotros cultivamos», explica Baldomero García, uno de los protagonistas del proyecto. La principal novedad de esta añada es que Aspronautas 2024 ya es vino de paraje La Grisuela, procedente de una pequeña viña situada en Cubillos del Sil, entre la antigua estación de tren y el pantano de Bárcena. Se trata de un viñedo viejo típico del Bierzo, con cepas centenarias de mencía, acompañadas por pequeñas proporciones de variedades blancas como palomino, doña blanca y godello, que se salvó del abandono gracias al proyecto «Apadrina una viña» de la bodega 13 Viñas y de la que Asprona Bierzo forma parte desde 2023. La nueva añada ha sido de nuevo elaborada íntegramente por Miguel Ángel Amoedo, Guillermo Álvarez, Teresa Lorenzo y Baldomero García, cuatro personas con discapacidad intelectual que participan de forma activa en todo el proceso de elaboración del vino: desde el trabajo en la viña hasta la bodega, pasando por el embotellado, el etiquetado y el diseño. Aspronautas 2024 sale al mercado con 768 botellas a un precio de 15 euros por botella y también en un pack especial de cuatro botellas por 60 euros, presentado en una caja de madera elaborada en el Centro Especial de Empleo de Asprona Bierzo, el Centro Berciano de Naturaleza, reforzando así el carácter inclusivo del proyecto.