El Pedáneo de Fuentesnuevas denuncia la falta de diligencia del equipo de gobierno ante la avería de su semáforo

El pedáneo de Fuentesnuevas, Toño Cartón, quiere denunciar públicamente la falta de diligencia del equipo de gobierno ante la avería del semáforo situado en el cruce de la calle Antonio Cortés con la avenida de Galicia, en Fuentesnuevas, una de las principales vías de entrada y salida de la localidad.

El semáforo lleva sin funcionar desde el pasado domingo y, pese a que el lunes el pedáneo de Fuentesnuevas avisó directamente al concejal de Seguridad para que se procediera a su reparación, a día de hoy el dispositivo continúa fuera de servicio. Se trata de un cruce con un elevado volumen de tráfico diario, lo que incrementa notablemente el riesgo para conductores y peatones.

El pedáneo advierte que esta situación supone un grave problema de seguridad vial y critica que, una vez más, el equipo de gobierno de PP y CB no actúe con la rapidez que requieren este tipo de incidencias. “No estamos hablando de una cuestión menor, sino de un punto especialmente sensible para la circulación y la seguridad de los vecinos”.

Toño Cartón ha recordado que no es la primera vez que el semáforo está estropeado durante días sin que desde el PP se haga algo para repararlo, parece que están más preocupados en la fiesta que en la seguridad de la ciudadanía, al menos que en la seguridad de los vecinos y vecinas de Fuentesnuevas. Continúa señalando que “Tengo claro que si se tratase de un semáforo en la zona alta no habrían dejado ni pasar un día sin arreglarlo, otro ejemplo del abandono de las pedanías y de la Ponferrada a dos velocidades que están creando”.

Por todo ello, el pedáneo de Fuentesnuevas exige una actuación inmediata para restablecer el funcionamiento del semáforo y reclama al alcalde, Marco Morala, y a su equipo mayor diligencia y responsabilidad en el mantenimiento de los servicios básicos, especialmente cuando está en juego la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de Fuentesnuevas.