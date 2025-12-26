Un coche arde en la A-6 a la altura de Bembibre y se corta un carril de circulación

Intervinieron los bomberos de PonferradaL. DE LA MATA

Ponferrada

Un vehículo se incendió esta tarde sobre las 17.20 horas en la autovía A-6, a la altura de Bembibre, concretamente en el punto kilométrico 370, en sentido Madrid, lo que obligó a cortar uno de los carriles de circulación de la autovía. El incidente provocó retenciones puntuales en el tramo afectado ya que solo se disponía de un carril y concidiendo además con la operación salida de las fiestas navideñas.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de la Guardia Civil y los Bomberos del Ayuntamiento Ponferrada, que lograron controlar el incendio y restablecer progresivamente la normalidad en la vía.

Por el momento, se desconocen las causas de incendio del vehículo.

