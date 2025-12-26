Diario de León

Un coche arde en la A-6 a la altura de Bembibre y se corta un carril de circulación

Hasta el lugar se desplazon los Bomberos de Ponferrada y dos dotaciones de la Guardia Civil 

Intervinieron los bomberos de Ponferrada

Intervinieron los bomberos de Ponferrada

Eva Friera Aller
Ponferrada

Un vehículo se incendió esta tarde sobre las 17.20 horas en la autovía A-6, a la altura de Bembibre, concretamente en el punto kilométrico 370, en sentido Madrid, lo que obligó a cortar uno de los carriles de circulación de la autovía. El incidente provocó retenciones puntuales en el tramo afectado ya  que solo se disponía de un carril y concidiendo además con la operación salida de las fiestas navideñas.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de la Guardia Civil y los  Bomberos del Ayuntamiento Ponferrada, que lograron controlar el incendio y restablecer progresivamente la normalidad en la vía. 

Por el momento, se desconocen las causas de incendio del vehículo.

Se cortó uno de los dos carriles de la autovía A6

Se cortó uno de los dos carriles de la autovía A6

Hasta el lugar se desplazó  la Guardia Civil

Hasta el lugar se desplazó  la Guardia Civil

Un momento de la actuación de los Bomberos

Un momento de la actuación de los Bomberos

