Marco Morala: «La Junta de Mañueco es vital para los intereses de Ponferrada y El Bierzo»

Acaba el año y el alcalde de Ponferrada, el popular Marco Morala, hace balance. Dice que prefiere comenzar por lo positivo y destaca que se han sentado las bases para la reactivación económica y empleo en Ponferrada. Cita el protocolo firmado con el presidente de la Junta para la ampliación de La Llanada; el edificio de innovación Mario Tascón; el Fab Lab de Ponferrada; captación de nuevas empresas. En lo complicado y difícil cita tres episodios: El apagón eléctrico nacional de 24 horas, un agosto lleno de incendios con un brigadista fallecido, 6.200 hectáreas quemadas aquí y 10 pueblos desalojados; y un tercer episodio negativo, el derrumbe del barranco en la carretera de Peñalba, con más de dos meses bloqueado y el problema del agua a la ciudad.

—¿Qué destacaría como avances y qué asuntos como retrocesos o aspiraciones incumplidas?

—Como avance, lo principal es que estamos construyendo una Ponferrada que mira hacia el futuro. Se ha mejorado en todos los ámbitos: infraestructuras, asfaltado, aceras. Y también se ha mejorado a nivel de convivencia. Estamos en una ciudad que ve que juntos, unidos, dialogando, podemos sacarla adelante, buscar mayor actividad económica y empleo de calidad, y así aumentar población, cerrando una década de pérdidas. Hemos crecido en más de 200 habitantes.

—¿Qué proyectos veremos en marcha en el 2026?

—Muchos. Por citar algunos, la rehabilitación de las piscinas climatizadas, que ya han salido a licitación y en 8 meses estarán ejecutadas. La sustitución de todas las luminarias, la mejora de todo el sistema eléctrico de la ciudad con una inversión de casi 12 millones de la Junta. Veremos finalizado también el edificio de innovación Mario Tascón. Habrá muchas actuaciones en calles y llegaremos a todos los barrios y pueblos. Terminadas las tres ejecuciones de los campos de fútbol Ramón Martínez, en Flores del Sil, en Cuatrovientos. Otros decían que no se podía y nosotros lo hemos convertido en una realidad. Actuación en Batalla de Bergida y Camino del Francés (Cuatrovientos), y así una larga lista gracias en la mayoría de ellas a la Junta.

—No ha existido entendimiento político con los presupuestos, ¿De qué manera afecta al ciudadano esta no aprobación de cuentas?

—Nosotros teníamos un pacto con el PSOE, que permitió aprobar los de 2024 y quien lo ha incumplido ha sido el PSOE. Son ellos responsables de que no se haya apronbado este nuevo pacto de presupuesto. Quedaron algunas actuaciones que fue imposible por los procedimientos propios administrativos y los trasladaron al presupuesto de 2025, que decidieron no apoyar. Por ejemplo, se pudo haber resuelto el problema del cementerio de Fuentesnuevas. No se soluciona porque el PSOE no ha querido después de un proceso de diálogo y consenso. El no aprobarlos afecta también a una serie de inversiones que íbamos a llevar a todos los barrios y pueblos de Ponferrada. Y así, las dificultades serán mayores.

—¿Piscinas climatizadas?

—Se ha licitado la obra en varios ámbitos con una inversión de 2.381.000 euros.De los cuales, 1,5 es una subvención a fondo perdido de la Junta y el resto tiene que ponerlo el Ayuntamiento. Si se hubiera aprobado el convenio llevado a pleno esta diferencia no tendría que salir de las arcas municipales. Y así, esta aportación municipal hay que detraerla de otras mejoras, de arreglo de aceras y demás. Cada baldosa suelta o cada bache tiene nombre y apellido: Olegario Ramón y PSOE de Ponferrada.

—¿Proyecto Ponferrada Inspira (cubrir el canal de Cornatel, viviendas sociales, sendas del Sil y Boeza, comunidades energéticas, mejora del castillo)? ¿Qué avances se han dado y qué veremos en el 2026?

—Será un cambio importante para la ciudad. Afecta a varios ámbitos. Ya se ha firmado la aceptación de la senda financiera de los fondos Feder del proyecto Ponferrada Inspira. Ya hay dinero real y a partir de aquí empezar a desarrollar los proyectos. Es una oportunidad para Ponferrada, cubrir el canal, viviendas, ríos, comunidades energéticas, el castillo, etcétera. Es una inversión que va a cambiar radicalmente la ciudad para mucho mejor.

—¿Cómo va el tema de la ampliación de La Llanada con ese proyecto de 10 millones?

—Se firmó el protocolo con Mañueco. Estamos pendientes del Ayuntamiento de Congosto porque la ampliación afecta a este ayuntamiento y creo que en el primer trimestre de 2026 se licitará e incluso podríamos iniciar las obras tan necesarias en este polígono industrial. Va bien, dentro de los plazos normales.

—Tuvo problemas con el acceso a La Llanada ...

—Es una zancadilla del PSOE en toda regla. Lo que pretenden es que no se ejecuten obras y paralizar la actividad municipal. Aunque cause un perjuicio a los ciudadanos, al PSOE le da igual. Le funcionó a Olegario Ramón cuando estuvo en la oposición, pero ahora no le va a funcionar. Él ejecutó obras sobre esta calzada y no pidió autorización a Patrimonio, como la peatonalización de la avenida de La Puebla. Patrimonio ya nos autorizó y se reanudarán las obras.

—Centro de Innovación Mario Tascón...

—Tienen que estar en funcionamiento en junio de 2026. Va bien en plazos y se está actuando bien. Será un centro muy importante, un proyecto muy ilusionante como alcalde y hay mucho interés por ubicarse ahí, la Ule, Uned, Icibe, empresas. Nos permitirá avanzar en esa economía local y comarcal.

—¿Qué nos puede contar nuevo del proyecto para el solar del viejo Carrefour?

—Hay dos cuestiones; una, que no tenemos ni mayoría ni presupuestos, con lo cual tiene que esperar. Sí haremos actuación de menor calado, muy necesaria para mejorar la seguridad, accesibilidad y movilidad de los peatones dentro de ese solar. Y luego mejorar la conexión entre La Rosaleda y el centro. En el primer trimestre esperamos que esté el proyecto y se actúe. Es un proyecto humilde, de mantenimiento.

—¿Ronda sur y entorno del castillo?

—Seguimos trabajando. Tiene una dificultad importante, pero sigue siendo vital para la ciudad. En cuanto al entorno del castillo se ejecuta el hito primero, la semipeatonalización de la avenida del Castillo, y la zona de los jardines del Sil. El segundo hito, la actuación en el puente García Ojeda y el tercero en la calle de la zona del Don Pelayo. Vamos de la mano de la Junta. Se verán avances, el primero terminará en los próximos meses.

—En marzo elecciones en Castilla y León. ¿Desde el Bierzo, desde Ponferrada, de qué manera están implicados en el trabajo político? El Ayuntamiento que dirige le debe a la Junta mucho en la inversión ...

—Sin duda. Es una realidad que no hemos tenido un presidente de la Junta que haya apostado tanto por El Bierzo y Ponferrada. En lo político estamos volcados, porque es muy necesaria esa continuidad de Mañueco. Es vital para los intereses de Ponferrada y El Bierzo.