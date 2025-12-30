Denuncian falta de anestesistas y riesgo de bloqueo de cirugías en el Hospital El Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El sindicato Singefe denuncia que «la falta de anestesistas que está obligando a suspender cirugías programadas y a reprogramar otras» en el Hospital El Bierzo. Una situación que —advierte— «conllevará un aumento de carga de trabajo» a los especialistas que permanecen» en el centro asistencial y que puede ser el anticipo de «la salida de profesionales hacia el sector privado u otras áreas de salud por mejores condiciones».

«Hasta ahora, solo estaban cubiertas 13 plazas de una plantilla de 18 anestesistas, situación que a partir del 1 de enero se va a ver muy mermada», asegura Singefe, explicando que un médico ha renunciado a su plaza en propiedad para marcharse a la sanidad privada y que «no ha sido el primero»; que 2 o 3 profesionales se marcharán por concurso de traslados y que, en junio, otra profesional podría abandonar su plaza. A ello se suman «dos bajas maternales y una posible jubilación» que «dejarán en jaque a un servicio que se quedará con menos del 50% de la plantilla». Y todo ello «podría duplicar todas las listas quirúrgicas», aseguraron desde la organización sindical.

Otra vez, Singefe vincula esta problemática a una «falta de planificación», dado que la situación se conoce «desde hace meses». Algunas pruebas realizadas por Anestesia, como la artroresonancia, acumulan «ocho meses de lista de espera» y están «paralizadas desde hace meses», ya que «parece ser que eran realizadas por un especialista que ahora renuncia a su plaza en propiedad en el hospital», relata el sindicato en una nota de prensa en la que vuelve a apuntar al «colapso» de otro servicio por falta de profesionales.

«La disminución de los profesionales en una plantilla que ya no estaba al completo, provocará además un aumento en el exceso de guardias de los profesionales anestesistas que permanezcan en el hospital. Esto conllevará una sobrecarga que pagarán las consecuencias de una mala gestión», critica Singefe, asegurando que detrás de situaciones como esta y de la salida de profesionales subyacen «condiciones laborales como contratos precarios, bajos salarios, falta de estabilidad en la sanidad pública o sobrecarga de trabajo».

«Si se retrasan las intervenciones, aplazándose las cirugías por falta de personal, aumentarán las listas de espera de todas las especialidades, ya que se seguirán viendo pacientes en consultas de todas las especialidades, de las que muchas requerirán intervención quirúrgica, engrosando así aún más las listas de espera. La falta de anestesistas tiene impacto desde las unidades de cuidados intensivos (UCI) hasta la atención primaria, pasando por la suspensión de cirugías al verse forzados a reprogramar o cancelar intervenciones por falta de personal», insistió el sindicato, que pide a la Junta de Castilla y León que intervenga con «medidas especiales para evitar consecuencias como el cierre de quirófanos o reprogramar las cirugías».

«Sin anestesistas, los hospitales no pueden funcionar», concluye.