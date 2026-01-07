La Sala Río Selmo de Ponferrada acogerá el día 17 una obra intimista

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La Sala Río Selmo de Ponferrada acogerá el próximo 17 de enero de 2026, a las 20.00 horas, la función ‘Mientras el meteorito llega’, una propuesta escénica de Ana Barcia, producida por Ana Barcia & Raquel Mirón Producciones.

La obra sitúa a dos mujeres en un espacio indeterminado y a través del diálogo y la exploración de sus recuerdos, la pieza plantea preguntas sobre la existencia humana, el paso del tiempo y la fragilidad del mundo, sugiriendo que, incluso antes de una catástrofe cósmica, el ser humano podría haber destruido su propio futuro.