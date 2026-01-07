La Guardia Civil investiga a una mujer por apuñalar a otra en el cuello durante la noche de reyes en Villafranca del Bierzo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Agentes de la Guardia Civil abrieron una investigación para esclarecer un suceso ocurrido en Villafranca del Bierzo que acabó con una herida por arma blanca. Los hechos tuvieron lugar durante la noche de Reyes, en el entorno del Jardín de la Alameda de la localidad, donde dos mujeres mantuvieron una pelea.

En el transcurso de la misma una de ellas sacó un cuchillo y atacó a la otra, provocándole heridas en la zona del cuello, por lo que fue atendida por facultativos del centro de salud de la villa.