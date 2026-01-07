Librán se consolida como pueblo navideño y obliga a Toreno a replantear el acceso

Si hay un pueblo del Bierzo que seduce en Navidad, es Librán (Toreno). Su alumbrado navideño es motivo de reclamo y cada vez son más los visitantes que se acercan para ver el trabajo realizado por un vecino y amparado por el propio Ayuntamiento. Tal es el volumen de visitas que, este año, ya hubo que tomar medidas excepcionales para garantizar la movilidad, ya que la acumulación de vehículos ha llegado a provocar serios embotellamientos del tráfico y a bloquear el acceso el pueblo en años anteriores. Esta vez, el Ayuntamiento habilitó un acceso exclusivo para vecinos y emergencias y se ha podido aparcar a lo largo de toda la carretera que une Librán con Pardamaza, que son casi seis kilómetros.

No obstante, el plan de ordenación del tráfico ha sido insuficiente porque la previsión en cuanto al número de personas que se ha acercado a ver de cerca la iluminación se ha quedado muy corta. El alcalde, Vicente Mirón, asegura que se han superado todas las expectativas, aunque también que no ha habido serios problemas ni malestar entre los vecinos. Asegura que muchos de los momentos críticos se producen porque la gente quiere llegar hasta el propio pueblo en el coche y no siempre es posible.

Ante el auge creciente de la iluminación navideña, el Ayuntamiento ya adelanta un refuerzo de las medidas de cara a la próxima edición. Contempla, incluso, limitar el acceso a microbuses fletados para ver las luces. Ya lo intentó este año en los días más fuertes de la Navidad, pero Mirón asegura que no había vehículos para poder ofrecer este servicio. Librán es un pueblo de montaña y poca capacidad de aparcamiento y eso complica las cosas. Aun así, el balance es positivo y cada vez suena con más fuerza entre los destinos navideños del Bierzo.