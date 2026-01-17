El Hospital activa su Unidad de Ictus para reforzar la atención neurológica

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ha puesto en marcha la Unidad de Ictus en el hospital para reforzar la atención neurológica de los pacientes con una inversión de 161.000 euros de la Consejería de Sanidad para obras y equipamiento.

Así este nuevo espacio cuenta con cuatro camas y el material técnico para el funcionamiento de dicha unidad, como sistemas de monitorización permanente, registro de vídeo o ecógrafos de última generación Esta unidad se concibe como un dispositivo de cuidados intermedios, orientado a ofrecer una atención altamente protocolizada al paciente con ictus. Para ello, la Gasbi ha predefinido los criterios de ingreso y ha formado al personal de manera específica en un abordaje integral que prioriza fundamentalmente el tratamiento agudo, así como la rehabilitación funcional y social temprana.

La Unidad de Ictus del Bierzo estará operativa las 24 horas del día, los 365 días del año, y se ha diseñado para optimizar las estrategias diagnósticas, aplicar el tratamiento específico más adecuado y realizar el seguimiento clínico estrecho del paciente hasta su alta hospitalaria. Está atendida por el servicio de Neurología con apoyo de otros equipos multidisciplinares de diferentes servicios y la estancia media del paciente suele situarse en torno a los dos o tres días, variable en función de la evolución de cada caso.

Por su parte, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) aplaude la puesta en marcha de la Unidad de Ictus del Bierzo, que obedece a una iniciativa leonesista en Cortes. De hecho, el pasado mes de marzo de 2025 en el pleno de las Cortes autonómicas se aprobaba, dentro del debate de política general, una propuesta de resolución presentada por UPL, mediante la cual se instaba a la Junta a dotar al Hospital del Bierzo de una Unidad de Ictus. «Es una necesidad para el Bierzo, y es de justicia, ya que en el caso concreto de los ictus el margen de tiempo en la asistencia supone un factor fundamental para evitar consecuencias especialmente graves".