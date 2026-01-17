La Junta destina más de 300.000 euros la obra de captación y canalización de agua en Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha suscrito esta mañana con el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, el protocolo de colaboración para ejecutar la obra de captación y canalización de agua desde el arroyo de Montes hasta la ETAP de San Clemente, por un valor de 314.855 euros, que financiará íntegramente la Administración regional.

El consejero indicó que este proyecto servirá para ejecutar la obra de entrada esta captación, que se vio afectada por el derrumbe de la carretera, y por ello desde el Ayuntamiento y la Junta se llevará a cabo esta actuación para garantizar el abastecimiento de unas 25.000 personas. “No se puede someter a la ciudad de Ponferrada a esa inquietud de que pueda volver a ocurrir. Hay que pensar en el futuro en algo más definitivo, pero hay que trabajar con un escenario inmediato y rápido para dar solución ante cualquier cuestión que se pueda producir”, añadió Suárez-Quiñones.

Según explicó, la actuación contempla la construcción de un azud de 3,40 por 1,20 metros en el arroyo de Montes y la canalización de 1.100 metros hasta la ETAP, incorporando al sistema un caudal de alta calidad.

“Una vez más la Junta responde y atiende las necesidades reales de los ponferradinos como hay que hacerlo, no con palabras vacías sino con realidades presupuestarias”, puntualizó el alcalde, Marco Morala.

En este sentido, recordó que PSOE y UPL han dejado “a Ponferrada de lado, nos han abandonado porque no han realizado con diligencia lo que deberían haber llevado a cabo desde hace tiempo en la Diputación”.

Del mismo modo, Morala agradeció la disposición del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero Suárez-Quiñones por “hacer posible una solución que evita parcialmente los serios problemas que hemos vivido con el agua potable”.

Y es que esta obra de emergencia lleva hasta la depuradora de San Clemente “mucho más que agua, ya que garantiza el bienestar y la seguridad de la calidad del agua para miles de ponferradinos”.

“Nosotros buscamos soluciones ante la obstrucción de los socialistas, porque la política está para solucionar los problemas reales”, concluyó.

Tras la firma del acuerdo hoy el en consistorio ponferradino, el Ayuntamiento el encargado de redactar el proyecto, tras lo cual se determinará si la ejecución corresponde a Somacyl o si se opta por otra fórmula técnica.

Finalmente, el consejero destacó el compromiso de la Junta en gestión del agua ya que tras los incendios se han destinado 3,5 millones de euros a obras de emergencia, con 22 actuaciones en la comarca.

El consejero a la llegada a PonferradaAna F. Barredo