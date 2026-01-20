Tres heridos tras salirse de la carretera en Palacios del Sil

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un turismo que circulaba en la carretera CL-631 se ha salido de la vía a la altura del kilómetro 42, en el término municipal de Palacios del Sil. En el vehículo viajaban tres personas mayores, si bien dos de ellas fueron capaz de salir por su propio pie del coche y aparentemente están ilesas. No obstante, la tercera ocupante se encuentra herida, consciente y no ha podido salir del turismo.

El 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos del parque de Villablino de la Diputación y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.